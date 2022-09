Fabio Calenda e Riccardo Tozzi, ex Cristina Comencini/ Un amore giovanile e…

Fabio Calenda e l’amore con Cristina Comencini

Cristina Comencini è sicuramente tra le migliori registe del cinema italiano che, oggi, martedì 27 settembre, è tra gli ospiti di Serena Bortone all’interno della nuova puntata “Oggi è un altro giorno”. Oltre ad una carriera brillante, la Comencini ha anche una vita privata piena. Pur essendo molto schiva e riservata, dalle indiscrezioni che circolano sul web, pare che i grandi amori della regista sia stati due. Il primo, risalente ai suoi anni giovanili, è stato Fabio Calenda.

Carlo e Giulia Calenda, Luigi Tozzi: figli Cristina Comencini/ Chi sono e cosa fanno

Il loro amore è anto quando entrambi erano giovanissimi. Dalla loro unione, nel 1973, quando la Comencini non aveva ancora 17 anni, è nato il primogenito Carlo Calenda, noto per essere un politico ed ex ministro italiano. Fabio Calenda e la Comencini, in seguito, si sposarono hanno poi avuto la seconda figlia, Giulia che è una sceneggiatrice.

DENTRO IL VOTO/ Meloni, Conte, Salvini: ecco i flussi che spiegano la vittoria di FdI

Cristina Comencini e il secondo matrimonio con Riccardo Tozzi

Dopo diversi anni, il matrimonio tra Cristina Comencini e Fabio Calenda è finito, ma i due hanno sempre mantenuto un buon rapporto mostrandosi insieme anche ad alcuni eventi lavorativi. Finita la storia con il padre dei sue primi figli, la regista ha ritrovato l’amore con Riccardo Tozzi. fondatore di Cattleya, dal quale ha avuto il figlio Luigi che lavora come musicista e producer.

Anche il matrimonio con Riccardo Tozzi, però, è finito. Dopo diversi anni vissuti insieme, la regista e Riccardo Tozzi si sono detti addio. Il matrimonio, infatti, è durato fino al 2016. Della vita privata attuale della regista, invece, si hanno pochissime informazioni.

LA MELONI HA VINTO/ E Conte risorge: boomerang di Draghi su Lega e FI

© RIPRODUZIONE RISERVATA