FABIO CANINO HA UN FIDANZATO, CHI E’ EMANUELE/ Annuncio a sorpresa a Verissimo: “Trovato l’amore a 60 anni”

Fabio Canino è fidanzato: chi è Emanuele? L’annuncio a Verissimo: “Ho trovato l’amore a 60 anni”

Novità clamorose per Fabio Canino: ha un nuovo fidanzato, Emanuele con il quale ha ritrovato l’amore dopo anni da single. Il giudice di Ballando con le stelle, ospite nella puntata di oggi di Verissimo ha annunciato: “Improvvisamente a 58 anni ho conosciuto l’uomo della mia vita. Ho paura quasi a dirlo ma voglio dirlo, ho conosciuto la persona che mi accompagnerà finché Dio vorrà. Io non credo tanto al colpo di fulmine. Io lo conosciuto ad una sfilata, lui è uno stilista. Quando l’ho visto scendere dal taxi l’ho guardato e detto ‘ah però’. E noi da quel giorno non ci siamo più lasciati.”

Fabio Canino a Verissimo ha poi rivelato di essere già andato a convivere con Emanuele: “La convivenza era la cosa di cui avevo più paura.. e invece anche li grande rispetto l’uno per l’altro. È uno bravo che fa la spesa, pulisce. Io non me l’aspetavo più sono veramente la speranza per tutti.” Il desiderio di entrambi, adesso, è quello di allargare la famiglia. “Adesso mi sembra possibile tutto. L’amore è forza, da grinta come un’aspirina ed io ho voluto prendere una frase: ‘Per essere felici ci vuole gran coraggio’ ed io adesso ho un gran coraggio.” ha concluso il conduttore e giurato di Ballando. (Agg. di Liliana Morreale)

Fabio Canino è fidanzato e cosa sappiamo della sua vita sentimentale? Questo pomeriggio, nel corso del consueto appuntamento del sabato con “Verissimo”, farà il suo gradito ritorno nel programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 (a partire dalle ore 16.30) il conduttore televisivo e radiofonico nonché attore toscano, già protagonista in passato del salotto più in vista delle reti Mediaset. E se in un altro articolo quest’oggi abbiamo acceso i riflettori sulla madre del 60enne fiorentino e sul suo rapporto con i genitori, oggi scomparsi, qui invece parliamo dei suoi amori, del suo status sentimentale e anche del coming out fatto tempo fa dal diretto interessato.

Fabio Canino non è fidanzato al momento ma attorno al giudice di “Ballando con le Stelle”, nonché conduttore di diversi programmi e format in Rai, ci sono sempre stati diversi rumors a proposito delle sue relazioni. Erano stati proprio i suoi genitori i primi a cui aveva parlato della sua omosessualità quando aveva 18 anni: “Li convocai, era una sera di fine estate e li faci sedere: loro iniziarono subito a preoccuparsi quando dissi che dovevo comunicare una cosa che forse non sarebbe piaciuta a loro… Invece quando dissi che ero gay mia madre tirò un sospiro di sollievo” aveva raccontato col sorriso durante una puntata di “Vieni da me”. Invece, intervistato da Nunzia De Girolamo a “Ciao Maschio”, il 60enne originario di Firenze aveva candidamente ammesso di essere “curioso e per niente pigro in amore e, secondo il mio compagno sì, anche difficile da sopportare”.

CANINO, “IN AMORE SONO UN TEENAGER INSICURO: IL MIO COMPAGNO DEVE…”

Chi è allora il presunto fidanzato di Fabio Canino? Al momento, nonostante gli accenni del diretto interessato alla propria vita sentimentale e al giudizio che danno di lui i suoi compagni, non sappiamo se abbia una dolce metà e chi possa essere: di sicuro sappiamo che il conduttore si considera una persona molto sincera in amore e, ripescando una sua veccia intervista al Corriere del Veneto, scopriamo che nei rapporti di coppia Canino si considera “ancora un teenager insicuro e questo nonostante abbia oramai passato i cinquanta… La persona che mi sta accanto mi deve dire ogni venti minuti che mi ama”. E poi aveva aggiunto, con un pizzico di ironia: “Forse ho bisogno di un fidanzato badante”, concetto peraltro ribadito parlando col magazine ‘Nuovo’.

“Dico sempre che gli anni passano e che quindi, quando mai lo troverò, sarà un badante e non un fidanzato! Forse faccio fatica perché mi sento ancora un ragazzino insicuro” aveva raccontato Canino al settimanale, confessando di non avere un fidanzato e quasi di essersi rassegnato oramai a quest’idea. Va anche detto che, nelle poche circostanze in cui è stato interpellato sulla questione, Fabio Canino ha sempre glissato o comunque è spesso rimasto abbottonato parlando della propria sfera sentimentale, non facendo mai accenno a nomi o personaggi del mondo VIP: motivo per cui, al di là dei rumors, pare che il conduttore sia davvero single e, ammesso che abbia trovato un compagno, pare difficile che parli apertamente della propria vita di coppia che ama custodire gelosamente.











