Fabio e Francesco, fratelli di Andrea Zenga/ “La parola fratellastro non esiste”

Sorpresa per Andrea Zenga al Grande Fratello Vip nel corso della diretta del 22 febbraio 2021. In un videomessaggio, due dei suoi fratelli, Fabio e Francesco, gli fanno grandi complimenti, esprimendo tutto l’affetto che li lega. “Ciao Dede. Partiamo col dirti che ti seguiamo sempre e che stai mostrando di essere una persona piena di valori.” esordiscono i due ragazzi. Il messaggio continua: “Ti assicuro che vedere in Tv lo stesso fratello che abbiamo qui a casa ti assicuro che è bellissimo. Ti stimiamo tanto e ti vogliamo un mondo di bene, non ringrazieremo mai te e Nicolò dell’amore che ci date e per averci insegnato che la parola fratellastro non esiste per noi.” Un bellissimo messaggio che commuove Andrea Zenga.

Fabio e Francesco, figli di Roberta Termali e Andrea Accorroni

Ma chi sono Fabio e Francesco? Non si tratta di figli di Walter Zenga ma della mamma di Andrea e Nicolò Zenga, Roberta Termali. La donna li ha avuti durante la sua relazione con Andrea Accorroni. Una relazione arrivata dopo quella con Walter Zenga e culminata con un matrimonio celebrato nelle Marche, poi purtroppo finita qualche tempo dopo. Tutti e quattro i suoi figli hanno vissuto insieme a mamma Termali.



