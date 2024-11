Andrea Zenga e Walter Zenga sono stati ospitati nel salottino di Verissimo dove si sono sottoposti alla solita intervista a cuore aperto, partendo – quasi naturalmente – dal loro ritrovato rapporto dopo anni di distanza mettendo subito in chiaro che “abbiamo iniziato – spiega Andrea – a conoscerci meglio dopo il Grande Fratello” e seppur – interviene Walter – “non ci si vede tanto, ci sentiamo e cerchiamo di mantenere i rapporti come avremmo dovuto fare anche prima”.

Andrea Zenga/ "Ringrazio Rosalinda Cannavò per avermi regalato la meraviglia di una figlia"

“Io i miei figli – racconta subito Walter Zenga – non li ho mai vissuti interamente perché ero sempre in giro” e solamente una volta diventato adulto “ho capito la situazione e mi sono pentito del tempo che non ci ho trascorso assieme“, mettendo in chiaro che “non è una scusa e non lo era neppure all’epoca” prima di precisare che “il pensiero e la sofferenza c’era tutte le sere quando chiudevo gli occhi”; ma la buona notizia la dà il figlio Andrea perché spiega che “adesso stiamo recuperando molto bene il tempo, poi io ho una maturità diversa da quando ero piccolo e ora stiamo scoprendo molte cose in comune”.

Nicolò, Jacopo, Fabio, Francesco, fratelli Andrea Zenga/ "Buon rapporto pur non essendo cresciuti insieme"

Andrea Zenga: “Inizialmente non capivo perché papà Walter non fosse presente”

“Quando ero adolescente – continua Andrea Zenga – ero molto chiuso e orgoglioso e non capivo come si potesse non essere un genitore totalizzante come lo era la mamma, ma crescendo capisci che alcuni percorsi ti portano lontano per forza di cose e che devi accontentarti di quel poco che ti è concesso“; ma forse fu aiutato anche dal fatto che “io sono cresciuto solamente con mamma e non ho mai avuto l’idea di coppia, quindi l’ho sentita fino ad un certo punto e non sono riuscito neanche a idealizzare tanto questo rapporto”.

Walter Zenga, chi è il portiere dei record: "Mio padre uomo difficile"/ "L'ho ritrovato prima che morisse"

Ma superando il rapporto con il padre, Andrea Zenga ha voluto anche parlare della sua compagna Rosalinda Cannavò – conosciuta nella stessa edizione del Grande Fratello in cui ha rincontrato il padre -, dicendosi felice del fatto che “anche lui la conosce molto bene e questo mi fa piacere”; mentre lei apparsa in studio a sorpresa ci ha tenuto a dirsi “molto felice” nel nuovo ruolo di mamma che definisce “la fase più bella della nostra vita”, prima di precisare che il suo amato Andrea Zenga è “un padre eccezionale”.