Fabio Fazio annuncio choc: “Fra 4 anni lascio la tv”/ “Smetto per dedicarmi alle cose che amo di più”

Fabio Fazio si ritira dalla tv: la sua conferma

Fabio Fazio ha annunciato di volersi ritirare dalla televisione; lo ha confermato nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il giornalista ha deciso di lasciare la conduzione di Che tempo che fa, per dedicarsi alla sua vita privata.

“Tra quattro anni, scendo. D’altronde se c’è una regola che ho imparato da Carlo Freccero è che 1 anno di televisione equivale a 7 anni di un uomo. Quindi mi aspettano, facendo i conti, altri 28 anni di lavoro in tv. Lo confermo, scendo” ha affermato il conduttore: “Mi riposo. Se smettessi Che Tempo che fa potrei finalmente dedicarmi alle cose che amo di più. Leggerei per esempio. Moltissimo. Sono un divoratore di libri: ne acquisto 1 ogni 3 giorni. Anzi, alcuni li prendo doppi” ha concluso Fazio.

Fabio Fazio contro Sanremo: “Sarà sicuramente una coincidenza…”

Fabio Fazio, ai microfoni del Corriere della Sera, ha poi ripreso la polemica su Sanremo che in giorni scorsi è stata al centro dei media: “Sarà sicuramente una coincidenza il fatto che di solito il vincitore veniva da me. Perché non può essere vero che è stata fatta una regola contro il mio programma. Non può essere vero. Anche perché a Natale siamo tutti più buoni…” dice ironicamente il giornalista.

Non è mancata anche la stoccata alla Rai: “Nessun ospite e nessun argomento è incompatibile. Il filo conduttore è fare al meglio il programma. E forse era proprio quell’aria di libertà che si respirava a Che tempo che fa a non essere tollerata. È incompatibile, diciamo, con la nuova narrazione in Rai. La Rai è patrimonio di tutti e per questo mi auguro che possa tornare a svolgere una funzione inclusiva e non divisiva. Dopo di che a distruggere, lo sappiamo tutti, ci vuole un attimo…”











