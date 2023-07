Fabio Fazio debutta sul Nove: “Ho fatto la mia scelta”/ “Non ho mai detto che mi hanno cacciato dalla Rai…”

Fabio Fazio, al via la nuova avventura in Discovery

Dopo aver trascorso gli ultimi 40 anni in Rai collezionando successi e conquistando l’affetto del pubblico, da oggi, per Fabio Fazio, comincia ufficialmente la nuova avventura professionale del conduttore che, dal 15 ottobre, debutterà con il nuovo format Che tempo che fa. Al suo fianco ci saranno ancora Luciana Littizzetto e Filippo Lagerback. Nel corso della presentazione dei palinsesti Discovery, Fazio ha così commentato nuovamente l’addio alla Rai e la scelta di tuffarsi in una nuova avventura televisiva.

“Dopo quaranta anni di Rai non sentirete mai una parola contro, perché fa parte della mia vita. Poi credo sia molto difficile paragonare la tv di una volta con quella di adesso”, ha spiegato Fazio. “Non ho mai detto che mi hanno cacciato o che c’è stata una epurazione, ma diciamo che se con un contratto in scadenza nulla accade uno pensa di continuare altrove. Tutto quello che c’è stato sarà visibile anche sul Nove”, ha aggiunto.

Fabio Fazio apre a Matteo Salvini

Tanti gli argomenti affrontati da Fabio Fazio nel corso della presentazione dei palinsesti Discovery. Il conduttore ha anche commentato il tweet di Matteo Salvini aprendo le porte a quest’ultimo. “Il tweet di Salvini che recitava ‘Belli ciao’ dopo il mio addio alla Rai? Nulla di nuovo, era già successo”, ha continuato Fazio. “Non voglio essere difeso dalla politica e da nessuno, ma solo dai miei risultati. La tv non si fa contro qualcuno, figuriamoci contro l’editore. Ma si fa per il pubblico”, le parole di Fazio.

Un nuovo inizio, dunque, per il conduttore che ha scelto di avere al suo fianco parte della squadra con cui ha condiviso gli ultimi anni in Rai non rinunciando alla presenza nel suo nuovo programma sia di Luciana Littizzetto che di Filippa Lagerback.

