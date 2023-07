Fabio Fazio contro Rai: “Gli account di Che tempo che fa? Oscurati impropriamente..”/ S’infiamma la querelle

Fabio Fazio infiamma la querelle che lo coinvolge con la Rai: c’entra Che tempo che fa

S’infiamma la querelle mediatica esplosa tra Fabio Fazio, conduttore uscente di Che tempo che fa di casa Rai, prossimo al debutto del format su Discovery, e i vertici di Viale Mazzini. Così com’é visibile dai profili attivi nel mondo social, dedicati alla versione di Che tempo che fa trasmessa in chiaro TV su Rai 3 e in streaming online sul sito Raiplay, i vertici di Viale Mazzini hanno rivendicato la paternità degli stessi, facendoli passare allo status di archivi della televisione di Stato. Pertanto, con la nuova stagione all’orizzonte di Che tempo che fa, al cui timone resta il conduttore Fabio Fazio per il passaggio della trasmissione su Discovery, l’occhio pubblico attende impaziente l’abilitazione social dei nuovi profili dedicati al format uscente di casa Rai.

E, intanto, Fabio Fazio rende particolarmente infuocata la querelle che lo coinvolge con i vertici Rai, in un primo messaggio diramato in un video condiviso via Instagram che rompe il suo silenzio mediatico sul caso, anche perché il marchio del programma è di proprietà dello stesso conduttore e di Banijai.

Fabio Fazio attacca la Rai: il messaggio al veleno

«Come avete visto, i profili social di “Che tempo che fa” non sono attivi, anzi alcuni sono stati impropriamente oscurati, addirittura -lamenta il conduttore uscente di casa Rai-. Siamo in attesa che ci vengano restituiti: Quello che è accaduto non ha alcuna ragione. Non dà alcun vantaggio, peraltro, a chi lo ha fatto. Nel caso non dovessimo rientrarne in possesso, ne apriremo naturalmente di nuovi e ve ne daremo notizia». «Fa piacere peraltro – e l’amara nota finale, in aggiunta, di Fabio Fazio – che improvvisamente tengano, un po’ tardivamente, a Che tempo che fa. Per certi versi ha un che di positivo».

Negli anni il programma di Fazio, ai tempi della versione Rai di Che tempo che fa, era divenuto il volto social più influente della TV di Stato, come ampiamente dimostrato sul Corriere da Aldo Grasso. «Che tempo che fa» ha generato, nel complesso, oltre 40 milioni di interazioni, un vero record targato Rai, se si pensi che Sanremo, seppur limitato a una settimana in onda per la durata di una stagione a parità di condizioni annuali, raggiunge 10 milioni di interazioni online.

