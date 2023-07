Fabio Fazio, Rai rivendica i profili social di Che tempo che fa/ Esplode la polemica

Fabio Fazio lascia la TV Rai, per il passaggio a Discovery: esplode il caso social “Che tempo che fa”

Fabio Fazio lascia la conduzione di “Che tempo che fa” al servizio della Rai, per passare alle reti Discovery, e intanto esplode il gossip sulla “querelle” tra le parti coinvolte. Il thread di accesa discussione del momento vede la TV di Stato targata Rai rivendicare la paternità nel mondo dei social network, dell’attività a nome di Che tempo che fa, tanto che la Rai ora si nomina a pieno titolo founder dell’account attivatosi sul social per la trasmissione che fino all’ultima stagione é stata condotta da Fabio Fazio.

L’immagine da profilo social dell’account in attività online di Che tempo che fa cambia in queste ore, e mostra il logo dell’azienda, a partire da Instagram. I vertici di Viale Mazzini rivendicano così la titolarità a mezzo social della pagina dedicata online a Che tempo che fa, che vanta un esorbitante seguito, del valore di milioni di follower.

Non a caso, come certificato lo scorso maggio 2023 da una classifica stilata sui dati aggiornati relativamente al web da Sensemakers per Primaonline.it, Che tempo che fa condotta per la Rai resta la trasmissione più social della tv italiana, prima in assoluto per volume di follower, interazioni e views per i contenuti video. L’ex trasmissione dello slot della serata domenicale condotta da Fabio Fazio su Rai3 registra 2 milioni di follower su Facebook, 560mila su Twitter e quasi 600mila su Instagram. Un traguardo social “rivendicato” da Viale Mazzini in questi giorni di piena estate, dove non solo si annovera il cambiamento dell’immagine del profilo delle pagine ma al contempo spunta anche la nuova bio sul social di Twitter, che fa da marcatore della querelle in corso sulla titolarità dei profili targati Che tempo che fa : «Archivio del programma Rai stagioni 2020/2023».

Fabio Fazio si prepara per la nuova stagione di Che tempo che fa

Questo, ad eccezione fatta per il profilo TikTok, invece, seguito da quasi 300mila persone e che non è ancora tramutato in un archivio Rai. Che tempo che fa é quindi attesa dagli utenti in nuove vesti sui profili social, dal momento che ripartirà a breve e con la nuova stagione per il gruppo Warner Bros Discovery, per cui stanno mobilitandosi gli spot: la trasmissione avrà il via il prossimo 15 ottobre 2023, sotto la conduzione di Fabio Fazio. Il conduttore uscente della TV di Viale Mazzini, tra le Instagram stories, condivide intanto la notizia della querelle infuocata che lo coinvolge in rappresentanza di Discovery con la Rai.

