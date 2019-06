Fabio Fazio ed Heather Parisi con Carola Rackete/ Salvini “Le diamo il Premio Nobel?”

All’indomani dell’arresto della comandante della Sea Watch, Carola Rackete, intervengono diversi personaggi dello spettacolo e della televisione a favore della capitana. Dopo Gad Lerner e Cecilia Strada, scendono in campo anche Fabio Fazio ed Heather Parisi, mentre l’hashtag #freecarola resta tra i trending topi su Twitter. «L’arresto di Carola Rackete, l’idea del muro sul confine in Friuli… Ma che mondo stiamo immaginando? L’esclusione costruisce solo odio e rancore», ha twittato il conduttore di Che tempo che fa. Al fianco della comandante anche Heather Parisi, sempre sui social. «Brutta pagina #SeaWatch3 La storia andrebbe scritta da capitani che salvano #CarolaRackete non da capitani che affondano E dovremmo chiederci perché le offese agli uomini (stronzo studia merda) siano diverse da quelle alle donne (lesbica da stuprare cagna)». Pure Libera ha voluto esprimere la sua vicinanza a Carola Rackete: «Sempre dalla parte di chi salva le vite».

FABIO FAZIO ED HEATHER PARISI CON CAROLA RACKETE, SALVINI REPLICA…

Fabio Fazio ed Heather Parisi affondano di nuovo il colpo. Da mesi il conduttore di Che tempo che fa è in aperta polemica con il vicepremier Matteo Salvini. Lo scontro è legato anche al suo stipendio in Rai, ma poi è sfociato nella lettura politica delle vicende di governo che lo stesso Fabio Fazio fa in tv. Ora l’occasione è data dal caso Sea Watch. Fazio si è allineato in difesa di Carola Rackete, ma non ha commentato la manovra della nave, che ha rischiato di speronare una motovedetta della Guardia di Finanza che stava presidiando il molo del porto di Lampedusa per evitare l’attracco della nave. Su questo neppure una parola anche dalla showgirl. «Noto che nel dibattito pubblico ci sono commentatori della tv pubblica, pagata dagli italiani, come Lucia Annunziata e Fabio Fazio, che mitizzano chi ha tentato di speronare e di schiacciare contro il molo una nave italiana», la replica di Salvini attraverso l’intervista a La Verità. Più ironico su Twitter: «Premio Nobel?».

L’arresto di Carola Rackete, l’idea del muro sul confine in Friuli…

Ma che mondo stiamo immaginando?

L’esclusione costruisce solo odio e rancore. — Fabio Fazio (@fabfazio) June 30, 2019

Brutta pagina #SeaWatch3 La storia andrebbe scritta da capitani che salvano #CarolaRackete non da capitani che affondano E dovremmo chiederci perché le offese agli uomini (stronzo studia merda) siano diverse da quelle alle donne (lesbica da stuprare cagna)

AD 2019 Tanta Vergogna — Heather Parisi (@heather_parisi) June 30, 2019





