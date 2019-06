Sea Watch 3/ Carola Rackete, i migranti, e lo scontro fra Italia e il resto di UE

Giornata senza dubbio convulsa quella di ieri, con al centro la Sea Watch 3, l’imbarcazione che la capitana Carola Rackete ha fatto attraccare al molo di Lampedusa, violando il blocco dello stato italiano e mettendo a rischio la vita di alcuni agenti della Guardia di finanza. La 27enne capitana della nave è stata arrestata poco dopo lo sbarco, e si trova al momento ai domiciliari presso il centro di accoglienza dei migranti, in attesa di conoscere il proprio destino. Secondo le leggi italiane, come ribadito anche dall’agenzia Ansa, la ragazza rischia dai 3 ai 10 anni di carcere, ma nulla è da lasciare al caso anche perché da più parti si stanno mobilitando in favore della stessa Rackete, nei confronti di un’azione che è stata giudicata più umanitaria che ostile. Oltre confini piovono attacchi verso il governo italiano, a cominciare da Germania e Lussemburgo, dove viene sottolineato come il soccorso in mare non debba mai essere criminalizzato.

SEA WATCH 3: CAROLA RACKETE, I MIGRANTI E LO SCONTRO

“Non criminalizzare il soccorso in mare”, fanno sapere da Berlino, mentre dal Lussemburgo è partito l’appello all’Italia: “salvare vite è un dovere e non può mai essere un reato o un crimine. Non farlo, al contrario, lo è”. Simile il pensiero della Chiesa, per bocca del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede: “Io credo che la vita umana va salvata in qualsiasi maniera, ecco. Quindi quella deve essere la stella polare che ci guida, poi tutto il resto è secondario”. Ovviamente diverso il pensiero del Belpaese, come si capisce chiaramente dalle parole del ministro Salvini: “Difendere i confini nazionali non è un diritto ma un dovere. L’Italia non prende lezioni da nessuno e dalla Francia in particolare: Parigi ha chiuso Schengen, era in prima fila per bombardare la Libia, abbandonava immigrati nei boschi italiani”. I legali della Rackete parlano di “stato di necessità</strong>”, ma fonti del Viminale sostengono come i 41 migranti scesi a terra non presentino problemi particolari “Resta quindi da capire – fanno sapere – a quale stato di necessità si riferisse la Ong per giustificare l’attracco non autorizzato con speronamento della motovedetta della Guardia di Finanza”. Insomma, la vicenda è tutt’altro che chiusa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA