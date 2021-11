Fabio Galante/ Dopo Ballando con le stelle sogna il matrimonio con Francesca Falomo

Fabio Galante è stato all’interno di Ballando con le Stelle uno tra i concorrenti più amati dal pubblico, soprattutto da parte di quello femminile, anche in virtù del suo fascino nonostante la sua eliminazione dallo show. Nonostante lo stuolo di fan accanite l’ex calciatore sembra avere occhi solo per la sua bella fidanzata Francesca Falomo nove anni più giovane di lui, modella di professione.

FABIO GALANTE E GIADA LINI, ELIMINATI BALLANDO CON LE STELLE/ Attacco a Mariotto ma..

Proprio con Francesca Falomo l’ex calciatore sogna di sposarsi e mettere su famiglia perché ritiene di avere accanto a sé la donna giusta con la quale realizzare il suo grande sogno. Già in passato i due hanno parlato di matrimonio ma ogni progetto è stato rinviato a causa dell’emergenza coronavirus.

Fabio Galante sogna le nozze, nonostante le miscredenze sul futuro della coppia

La relazione tra Fabio Galante e Francesca Falomo però sembrerebbe non essere molto solida, il settimanale Oggi si legge che per qualche ragione “Alcune persone vicine a Galante non credono nel futuro di questa storia”. Quali saranno i motivi di questa presunta rottura tra i due?

Francesca Falomo, matrimonio in vista con Galante?/ Non solo, lui vorrebbe...

Nonostante le voci cattive sulla sua relazione Fabio Galante continua la sua storia amorosa con Francesca Falomo e sul suo profilo Instagram pubblica alcune foto in cui i due si godono una passeggiata in giro per Roma, che con queste foto Fabio abbia voluto mettere a tacere le voci su di lui e sulla sua dolce metà?

LEGGI ANCHE:

Fabio Galante e Giada Lini, Ballando con Stelle 2021/ “Mia ragazza? Ci sposeremo e…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA