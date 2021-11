Fabio Galante e Giada Lini, Ballando con le stelle/ A rischio eliminazione?

I prossimi eliminati di Ballando con le Stelle 2021 saranno Fabio Galante e Giada Lini?

La gara di Ballando con le stelle 2021 si fa sempre più avvincente e anche Fabio Galante e Giada Luini devono dare il massimo. Da loro ci si aspettano le scintille, in quanto dotati entrambi di fascino e sensualità, qualità indispensabili per i balli di coppia. La danza richiede impegno, rigore e disciplina che di certo non mancano all’ex calciatore e di conseguenza l’augurio è quello che le prossime performance siano ineccepibili. La pazienza e la professionalità della maestra sono dei punti a loro favore, pertanto, le prossime esibizioni non mancheranno di stupire tutti. La sensazione è proprio che per la coppia sia arrivato un momento decisivo, riusciranno ad andare avanti e ad affermarsi tra i migliori di questa edizione?

Fabio Galante e Giada Lini, Ballando con Stelle 2021/ “Mia ragazza? Ci sposeremo e…”

Fabio Galante e Giada Lini, come sono andati nell’ultima puntata di Ballando con le stelle

Fabio Galante forma con Giada Lini una coppia molto affiatata e ricca di sex appeal che non passa certo inosservato. L’ultima esibizione, ha finalmente convinto di più i giudici, il tango da loro eseguito ha raggiunto la votazione più alta sin ora. L’ex calciatore è dotato di un grande carisma e una straordinaria volontà che gli permette di superare qualsiasi ostacolo. La testardaggine e la caparbietà che lo contraddistinguono sono ottime compagne di viaggio in questo particolare percorso, le critiche non lo intimoriscono, tutt’altro, cerca sempre di trarre insegnamento da loro. I giudici si sono congratulati con lui, dalla presidentessa Carolyn Smith a Selvaggia Lucarelli, sono entusiasti dei miglioramenti ottenuti.

Francesca Falomo, fidanzata Fabio Galante/ "Sono il suo esatto opposto"

Fabio Galante ha dimostrato di essere un gran signore, una persona che va dritta alla meta senza condizionamenti. L’ex calciatore ha dichiarato di essere felice della sua performance e di sentirsi molto agio con i resto del gruppo, al punto di paragonare la squadra di Ballando con le stelle a una di calcio. Mi sento in forma come quando mi allenavo, ha asserito. Inoltre, ha parole di elogio anche nei confronti dei suoi colleghi, soprattutto di Federico Lauri che è arrivato primo, sono contento che stia dimostrando il suo valore, ha affermato. Nel rivedere le vecchie immagini che riguardavano il suo passato da calciatore, si è molto emozionato, nonostante Zazzaroni abbia sminuito il suo talento, parlando della sua passione per le donne. Avevi due grandi amori, sostiene il giornalista, il secondo era il calcio, ma questo non scalfisce minimamente Fabio Galante che preferisce ricordare che abbia giocato con i più grandi campioni.

Fabio Galante e Giada Lini, Ballando con le Stelle 2021/ Mariotto lo boccia, dà 0 e..

Chi è Giada Lini?

La ballerina, è alla sua prima esperienza nella trasmissione di Milly Carlucci, pertanto, poco esperta delle dinamiche e dei giudici, con i quali sta cercando di stabilire un feeling. Le parole di encomio nei suoi riguardi non mancano, anzi, sono tutti consapevoli della sua bravura, visti i progressi ottenuti dal suo allievo. Secondo Mariotto, l’insegnate ha effettuato un vero e proprio miracolo nei confronti del calciatore, mentre Carolyn Smith consiglia l’ex calciatore di lasciarsi guidare dalla grande professionalità della ballerina. Un compito non certo facile il suo, in quanto anche lei al debutto, ma la sua poca esperienza non è un limite visto che grazie alla sua avvenenza e al suo charme riesce a catturare l’attenzione su di sé. Nei confronti del suo partner ha parole incoraggiati, segnale di grande serietà e impegno e il tango con il quale si sono esibiti nell’ultima puntata ha convinto tutti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA