Fabio Galante e Giada Lini, Ballando con le Stelle 2021/ Debutto disastroso…

Fabio Galante Giada Lini, le critiche non mancano. Destino segnato a Ballando con le Stelle?

La coppia formata da Fabio Galante e Giada Lini è stata una delle più criticate dalla giuria a Ballando con le Stelle. Fabio Galante è un ex calciatore e difensore italiano. Secondo la sua maestra di danza, Giada Lini, le sue tre qualità sono: il sorriso, la presenza scenica e gli sguardi. Durante tutta l’esibizione, infatti, i giudici hanno notato lo splendente sorriso di Fabio. Giada Lini è un volto conosciuto a molti spettatori italiani che l’hanno seguita dagli inizi della sua carriera in tv nel talent “Amici”. La performance è stata scoppiettante e piena di energia. La coppia ha danzato uno Jive sui toni di Gloria di Umberto Tozzi. Per quanto riguarda il look la coppia era ben bilanciata: Giada con il suo vestito adornato da frange e impreziosito dal colore oro attirava l’attenzione su di sè mentre Fabio indossava una semplice camicia dal colore eccentrico.

Appena terminata la performance molte persone del pubblico hanno applaudito e incoraggiato la coppia, ma appena è stata data la parola ai giudici la situazione si è ribaltata.

Fabio Galante Giada Lini, i giudizi condannano la coppia al fondo della classifica

Il primo a criticare la performance di Fabio Galante e Giada Lini è stato Fabio Canino che ha commento il ritmo e il tempo, affermando che Fabio era completamente fuori tempo, tanto da commentare: “all’inizio sembrava avesse un sassolino nella scarpa”. Continua la critica anche il giudice Ivan Zazzaroni facendo una breve premessa sulla dedizione di Fabio, risultato di tanti anni sul campo da calcio, ma rincarando con una pesante critica alla performance che lui ritiene drammatica. Qui si può notare quanto in realtà tutta la giuria conosca personalmente Fabio, poiché lui controbatte affermando di aver visualizzato lo Jive di Ivan Zazzaroni di un’altra edizione e che era nettamente inferiore al suo. Carolyn Smith inizia un’analisi decrescente, definendo prima le caratteristiche positive per arrivare lentamente a quelle negative. La giudice afferma di aver apprezzato il sorriso smagliante di Fabio,e si complimenta anche per i buoni sollevamenti, ma, come tutti i giudici prima di lei, critica la mancanza di tempo e consiglia al concorrente di rilassarsi e di scaricare la tensione per evitare di andare troppo veloce. Selvaggia Lucarelli fa una premessa scherzosa affermando che, come il resto dei giudici, anche lei tratterà Fabio con i guanti di velluto e procede a definire il suo Jive come “agghiacciante, raccapricciante e orrido”.

L’ultimo a commentare la performance è Guillermo Mariotto che, in risposta a Fabio che sta cercando di giustificare la sua prova, afferma che senza impegno non andrà molto lontano nella competizione. Roberta Bruzzone spezza una lancia a favore di Fabio, affermando che nonostante gli ovvi errori la sua spontaneità e la sua simpatia sono attributi da lodare. A questa lode in favore segue quella di Rossella Erra e di Alessandra Mussolini che commentano positivamente il fisico di Galante e il suo sorriso, e criticano invece la giuria che, a parer loro, non fa altro che scoraggiare Fabio dal primo episodio. Ai voti Ivan Zazzaroni e Fabio Canino danno alla performance un 4, la Smith dà un 3, Selvaggia Lucarelli e Guilliermo Mariotto sono stati più severi attribuendo alla performance rispettivamente un 2 ed un 1. Il punteggio totale della coppia arriva a 14, il risultato più basso di tutta la classifica.

