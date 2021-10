Fabio Galante e Giada Lini (ex Amici)/ Ex calciatore e nuova maestra a Ballando con le Stelle

Fabio Galante e Giada Lini sono una delle coppie in gara all’edizione 2021 di Ballando con le Stelle, popolare trasmissione di Rai Uno condotta da Milly Carlucci. Anche in questa quindicesima stagione del format non poteva mancare la presenza dello sportivo di turno (peraltro, giova ricordare che non si tratta del solo esponente del mondo dello sport presente ‘in pista’ quest’anno). In passato è già capitato di vedere una vecchia gloria del cinema o del teatro, una provocante ragazza, un atleta nel pieno dei suoi successi agonistici e la figura dell’ex calciatore è sempre ben accetta da coloro che seguono il programma.

Laura Freddi e Francesca Falomo, ex e fidanzata Fabio Galante/ Spunta pure Del Santo

Il personaggio in questione, come accennavamo in esordio di articolo, è Fabio Galante, conferma vivente del detto latino nomen omen, visto che la galanteria di certo non gli manca. Il “mascellone” dalla chioma bruna ora non è più il tombeur de femmes del passato, uno dei primi ad avere, assieme a Bobo Vieri, costruito la propria immagine fuori dal campo al fianco di showgirl oggi famose con il nome di WAGS (Wives And Girlfriends, ergo le fidanzate e le mogli dei calciatori). Celebre è stata la sua relazione con Laura Freddi, il suo grande amore, a cui sono seguite Lory Del Santo, Laura Torrisi, Giorgia Palmas, Giorgia Surina, Eleonora Abbagnato, Barbara D’Urso e l’ex gieffina Sarah Nile.

FABIO GALANTE BALLERÀ CON GIADA LINI: CHI È LA MAESTRA DI BALLANDO CON LE STELLE?

Da Fabio possiamo aspettarci quindi classe, fascino, mascolinità, seduzione. Non potrà dunque sbagliare, perlomeno a livello interpretativo, il tango, il valzer, i balli di carattere o sensuali come la baciata, ma tutto dipenderà da come affronterà il percorso di studio preparato per lui dalla sua maestra, Giada Lini, una delle novità di Ballando con le Stelle. Infatti, dopo le defezioni di Raimondo Todaro, anche le bellissime Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, in attesa di un bebè, non saranno presenti quest’anno in pista.

Una delle loro sostitute è proprio la giovane new entry Giada Lini, volto noto delle reti Mediaset in quanto insegnante di danza in ‘Amici’, il programma condotto da anni da Maria de Filippi. La donna non è di certo sconosciuta nel mondo del ballo, che l’ha vista campionessa italiana e finalista ai campionati del mondo.

GIADA LINI E FABIO GALANTE: COSA DOBBIAMO ASPETTARCI?

Giada Lini è una professionista preparata, che darà filo da torcere, a livello coreografico e atletico, a Fabio Galante. L’artista ha però supportato la sua attività di coreografa per i giovani danzatori di ‘Amici’ con diversi tour di danza mondiale ed è adesso pronta a mettersi in gioco sotto i riflettori di ‘Ballando con le Stelle’, una nuova avventura che, vista la sua caparbietà e voglia di riuscire, la porterà sicuramente a conquistare il cuore degli aficionados del programma Rai 1.

Siamo quindi pronti ad attendere i giudizi di Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, un quartetto che promette, con questa coppia, diverse scintille. Immaginiamo già Mariotto pronto a pungere, la severità di Carolyn nel dover accogliere una nuova maestra, le opinioni del pubblico femminile pronte a supportare uno dei belli del calcio del passato. Intanto, la coppia, già da settimane, in totale riserbo, si allena per un unico scopo: vincere!



© RIPRODUZIONE RISERVATA