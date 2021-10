Fabio Galante e Giada Lini, Ballando con le stelle 2021/ Stupire per evitare l’eliminazione

Quella formata da Fabio Galante e Giada Lini a Ballando con le stelle è una coppia ben assortita e incredibilmente sensuale, la cui bellezza di entrambi non passa certamente inosservata. Per le prossime performance ci si aspettano scintille e maggiore impegno da parte dell’ex calciatore. Fabio Galante ha sin qui dimostrato di essere caparbio e testardo e di non lasciarsi intimorire dalle critiche, tutt’altro, ne fa tesoro e cerca di trarre insegnamento da loro. Il ballo richiede disciplina e rigore e visto il passato da calciatore di Fabio Galante, ci asi auspica che con il tempo possa migliorare molto. La maestra, tra l’altro è molto paziente e di conseguenza, l’ultimo posto in classifica può diventare solo un brutto ricordo.

L’ex calciatore Fabio Galante non ha conquistato gli apprezzamenti della giuria almeno dopo le prime due puntate. La prima è stata un vero flop, al punto di essere stati i meno votati. Il ballo della seconda puntata è stato un paso doble e Fabio avrebbe desiderato riscattarsi dopo la delusione della prima esibizione. Il pubblico in sala ha applaudito con entusiasmo, riscontrando un netto miglioramento rispetto alla precedente performance. Non tutti i giudici sono d’accordo: Fabio Canino intravede un miglioramento, secondo la presidentessa Carolyn Smith, l’atteggiamento era quello giusto, ma deve fare ancora meglio, Zazzaroni appare più misurato dichiarando che peggio della prima puntata non poteva fare, Selvaggia Lucarelli invece si sofferma sulla sua espressione sempre sorridente anche quando il ballo non lo richiede. Il più severo è Mariotto che lo boccia a spada tratta. Fabio Galante è un ottimista di natura, pertanto niente è in grado di demoralizzarlo. I suoi punti di forza sono proprio il sorriso e la presenza scenica, qualità molto utili per un ballerino.

Nonostante la giuria non sia stata affatto clemente con lui, tranne Matano, infatti, i giudizi nei suoi confronti non sono dei più rosei, il popolare ex calciatore non sembra abbassare la guardia. È un uomo molto consapevole del suo fascino e cerca di fare leva soprattutto su questa sua dote per conquistare il pubblico. Prima di abbandonare lo studio dopo l’esibizione, Fabio Galante si è dichiarato entusiasta dell’apprezzamento ricevuto dal pubblico a casa. A riprova di ciò, ha dichiarato che mentre passeggiava con la sua compagna, molte persone lo hanno fermato per complimentarsi con lui. Questi apprezzamenti fanno molto bene ed è per questo che si spera possa andare avanti nel suo cammino.

Giada Luini, per lei è la prima edizione di Ballando con le stelle

La ballerina Giada Luini è al suo debutto nel programma di Milly Carlucci, pertanto, poco esperta delle dinamiche della trasmissione. L’esibizione della seconda puntata non ha fatto che avvalorare la sua bravura e la sua professionalità, infatti Carolyn Smith consiglia a Fabio Galante di lasciarsi guidare maggiormente dalla ballerina. La bravura della ballerina è fuori discussione e inoltre sta cercando di instaurare un rapporto con i giudici con i quali interagisce per la prima volta. La sua poca esperienza non è un limite, anzi, riesce sempre a catturare l’attenzione su di sè ed inoltre ha sempre parole incoraggianti nei confronti del suo partner del quale apprezza maggiormente lo sguardo e il sorriso.



