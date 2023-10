Fabio Grosso ferito al volto: sassi contro pullman/ Come sta, Marsiglia-Lione rinviata

Paura per Fabio Grosso prima della partita tra Marsiglia e Lione, che è stata annullata a causa delle violenze. La sfida di Ligue 1, infatti, è stata rinviata, perché fuori dallo stadio Velodrome il pullman della squadra ospite è stato prima rallentato e poi diventato oggetto di una pesante sassaiola da parte degli ultras di casa. Il lato destro del mezzo ha subito danni maggiori, infatti diversi finestrini che sono esplosi.

L’allenatore Fabio Grosso è stato colpito ed è sceso sanguinante dal pullman. Ferito anche il vice Raffaele Longo, che ha riportato un problema ad un occhio, ma sarebbe stato colpito anche un assistente. Le informazioni però al momento riguardo la dinamica non sono chiare. Inizialmente era emerso che Fabio Grosso era stato colpito da una bottiglia piena a pochi millimetri da un occhio. Stando a quanto riportato da Sky Sport, Grosso è stato medico subito una volta arrivato allo stadio.

COME FA FABIO GROSSO DOPO INCIDENTI

Nei minuti successivi sono arrivati aggiornamenti sulle condizioni di Fabio Grosso. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore del Lione ha riportato un taglio di tre centimetri sopra l’occhio sinistro. Pertanto, gli sono stati applicati dei punti di sutura. Inoltre, è emerso che è sotto choc e ha i giramenti di testa. Dopo che è stato deciso il rinvio del match, lo speaker dello stadio Velodrome ha annunciato ai 60mila spettatori che il match era stato annullato e rinviato a data da destinarsi dopo gli incidenti fuori dallo stadio. La decisione è stata formalizzata anche dall’arbitro Letexier: «A seguito degli infortuni subiti dai tesserati e considerato il parere dell’OL che non ha voluto iniziare la partita e il protocollo stabilito, questo match non verrà disputato. Verranno redatti i rapporti del caso per le autorità competenti».

«L’attacco al pullman e ai giocatori dell’Olympique Lione è inaccettabile. Sostegno e pronta guarigione al loro allenatore e all’assistente. Lo sport non è questo, il calcio non è questo», ha dichiarato il sindaco di Marsiglia, Benoit Payan, riguardo quanto accaduto prima della sfida tra Marsiglia e Lione.

info OL suite : Les images choquantes des blessures de Fabio Grosso. L’entraîneur italien ne pourra probablement pas coacher, il souffre de vertiges et peut-être d’une commotion. Décision sur la tenue du match dans quelques instants. @lequipe https://t.co/Z5aQJE0lkZ — hugo (@hugoguillemet) October 29, 2023













