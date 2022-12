Fabio Leoni, marito Rosanna Banfi/ “Noi in simbiosi ma non tutto è rosa e fiori…”

Fabio Leoni, marito di Rosanna Banfi, la sorpresa a Ballando con le Stelle: “Vederla emozionare è una soddisfazione”

Fabio Leoni e Rosanna Banfi sono ormai una coppia più che consolidata. Trent’anni d’amore e tante battaglie vissute uno al fianco dell’altra, tra alti e bassi, paure e grandi speranze. Il primo tifoso dell’attrice è proprio il mitico Fabio, che la segue puntata dopo puntata nel percorso a Ballando con le Stelle 2022, dove è anche approdato nella prima finale per esibirsi con lei in diretta televisiva. “Rosanna è fortissima, se si mette n testa una cosa, scavalca le montagne, si mette sempre in gioco. Io credo che sia partita come outsider in questo programma e che ora si è conquistata un posto al sole, a prescindere dal vincere o non vincere. Ma sarebbe bello se fosse lei a vincere…”, ha detto in una tenera clip il marito di Rosanna Banfi.

Rosanna Banfi e Simone Casula, Ballando con le Stelle/ Stroncati da Mariotto e ora primi eliminati?

Insieme hanno regalato una splendida esibizione, nonostante Fabio non sia proprio un ballerino esperto. “La maggior parte delle volte l’ho vista sul telefonino, mi allontanavo dal lavoro per vederla. Mi sono sempre stupito della sua crescita, ci sono state delle cose che mi hanno molto emozionato. Il ballo dedicato alla malattia, la dedica per me, è stato tutto emozionante. Vederla riuscire è emozionate, la sua soddisfazione lo è”., le bellissime parole di Fabio Leoni.

Rosanna Banfi: "Mio marito Fabio Leoni vuole risposarmi"/ "Nuove nozze dopo 30 anni"

CLICCA QUI PER RIVEDERE SU RAIPLAY LA SORPRESA DI FABIO LEONI A ROSANNA BANFI

Fabio Leoni e la storia d’amore con Rosanna Banfi: “Non potrei vivere senza di lei”

“Il nostro matrimonio è una sorta di simbiosi e continuiamo a stare insieme più ore al giorno, lavoriamo insieme e il nostro amore si rinnova continuamente, anche se litighiamo. Non sono tutte rosa e fiori, ma lei mi dà tutto perché è la mia metà, la mia mezza mela”, ha raccontato il marito di Rosanna Banfi prima di salire sul palco. Insomma un rapporto straordinariamente autentico e vivo, più che mai.

Lino Banfi e Lucia Lagastra, genitori Rosanna Banfi/ "Li vado a trovare ogni giorno"

“Non potrei vivere senza di lei, dopo tanti anni, non riesco ad immaginarmi senza di lei“, ha ammesso il compagno della Banfi. “In questa magnifica avventura adesso arrivo anche io, anche se tra me e il ballo c’è un abisso. Vorrei farle fare una bella figura e poi una volta che tutto finisce ripartiremo per un secondo viaggio di nozze, abbiamo fatto trent’anni insieme e a lei auguro ogni cosa che desidera”, ha concluso Leoni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA