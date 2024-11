Rosanna Banfi è la madre di Virginia, la figlia nata dall’amore e dal matrimonio con il marito Fabio Leoni. L’attrice e figlia d’arte è legatissima alla sua bambina che presto le regalerà una delle gioie più grandi della vita: diventare nonna! Proprio così, la giovane Virginia è in dolce attesa, anche se il suo percorso verso la maternità non è stato semplice. Proprio la figlia di Lino Banfi, ospite del programma “Storie di donne al bivio” di Monica Setta ha raccontato la gioia della gravidanza della figlia, ma anche le difficoltà incontrate. Il motivo? “Virginia ha scoperto di essere in menopausa precoce a ventisette anni e ha iniziato un percorso complicato di procreazione medica assistita” ha detto Rosanna Banfi.

Virginia, la figlia di Rosanna Banfi ha scoperto a soli 27 anni di essere in menopausa precoce e di conseguenza ha dovuto iniziare un lungo percorso di procreazione medica assistita. I primi tentativi non sono andati bene, ma fortunatamente al terzo tentativo la nipote di Lino Banfi è rimasta incinta.

Rosanna Banfi e la gioia come madre per la gravidanza della figlia Virginia

“Ancora non ci crediamo” – ha detto Rosanna Banfi, la madre di Virginia, parlando della gravidanza della figlia. Una maternità a lungo desiderata e che ha reso felicissimo anche Lino Banfi, che diventerà bisnonno. Rosanna al momento non ha ancora comprato nulla al futuro nascituro anche e soprattutto per scaramanzia, anche se attende questo dono del cielo con tanto amore. Un pensiero è andato alla mamma Lucia scomparsa recentemente: “spero che mia madre da lassù vegli sulla sua nipote del cuore”.

L’attrice ha anche parlato dello stato di salute del padre Lino Banfi che negli ultimi mesi ha avuto un piccolo problema di salute, ma è tutto risolto. “Mio padre è stato male, ci ha fatto preoccupare” – ha detto l’attrice che ha rassicurato immediatamente tutti dicendo – “adesso sta bene ed è felicissimo di diventare super nonno di una bimba”.