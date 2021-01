Fabio Leoni, marito Rosanna Banfi/ “Papà Lino era geloso ma lui è straordinario!”

Fabio Leoni, marito Rosanna Banfi, chi è che lavoro fa?

Al fianco di Rosanna Banfi c’è da una vita lo sceneggiatore Fabio Leoni. I due sono sposati dal 1992 e dal loro amore sono nati i figli, Virginia e Pietro. Da quando si sono conosciuti non si sono mai lasciati anche se papà Lino Banfi, pur accettando questo fidanzamento, è sempre stato geloso della sua amata figlia femmina “Quando ci siamo sposati ci ha raccomandato di non baciarci quando il prete ci avrebbe dato il permesso, si è fatto venire la febbre addirittura…”. I due hanno preso parte insieme a L’Ora Solare, un programma di Tv2000, in cui ci si sono raccontati a cominciare proprio dal momento in cui si sono conosciuti e lui stesso ha spiegato: “L’ho conosciuta nel 1989 me l’ha presentata un mio collega, ero operatore di ripresa, che era senza fidanzato dicendo che era lei la persona giusta per me, siamo stati amici per tutta la vita, è andato via troppo presto ma è stato lui a metterci insieme”.

Rosanna Banfi racconta del loro matrimonio e della gelosia di papà Lino

Lo sceneggiatore cinematografico Fabio Leoni è rimasto al fianco della moglie da sempre e per sempre anche quando Rosanna Banfi ha dovuto affrontare la malattia, il cancro al seno. Lei stessa ha lodato il marito e il suo comportamento ammettendo che è stato davvero straordinario per tutto quello che ha fatto. La loro storia continua ormai da anni e ancor di più quando lei ha scoperto di avere un tumore al seno, in quel momento lui è diventato il suo cavaliere, è stato bravissimo e le ha fato forza: “Ero davvero brutta, in certi momenti mi sono guardata allo specchio e non mi riconoscevo ma lui non me lo ha fatto mai notare. Si comportava come se niente fosse.. questo è un suo pregio”.



