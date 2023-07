Fabio Mantovani bordata a Isabella Ricci/ “Molti sanno cose che erano solo del nostro matrimonio”

Fabio Mantovani frecciata all’ex Isabella Ricci: le sue parole

Isabella Ricci e Fabio Mantovani hanno annunciato il divorzio da qualche settimana; la loro rottura ha canalizzato l’interesse gossip sui retroscena della loro coppia. L’ex dama di Uomini e Donne ha rotto il silenzio ai microfoni di Fan Page, sebbene abbia specificato: “Preferisco non parlare delle cause della fine del mio matrimonio“.

Sembra, però che Fabio Mantovani non abbia creduto al riserbo che Isabella Ricci ha dichiarato di mantenere e le ha lanciato una frecciata: “Mi permetto di sottolineare il fatto che il matrimonio era il nostro. Per quanto riguarda il riserbo calerei un pietoso velo. Credo che da quanto si legge nei vari commenti si possa rilevare che molti sanno cose che erano solo del nostro matrimonio e io non ho mai pubblicato o riferito niente. Ai posteri e alla coscienza di noi due l’ardua sentenza“. Arriverà presto la replica dell’ex dama o lascerà scivolare via tutto?

Isabella Ricci rompe il silenzio sulla fine del matrimonio con Fabio Mantovani

Isabella Ricci ha rotto il silenzio sulla fine del matrimonio con Fabio Mantovani, conosciuto a Uomini e Donne. L’ex dama ha parlato del cambiamento che, nel tempo, ha portato alla rottura con il marito decretando la fine della loro relazione.

Ai microfoni di Fan Page, l’ex dama ha dichiarato: “Io e Fabio stavamo insieme da un anno e due mesi. Il 19 gennaio è cambiato lo scenario improvvisamente. Il grande rispetto che nutro per me stessa, mi ha imposto di procedere nella direzione degli ultimi sei mesi. Non è stata una decisione presa su elementi banali. È stato sostanzialmente un inciampo, un errore di valutazione da entrambe le parti. Preferisco non parlare delle cause della fine del mio matrimonio”.

