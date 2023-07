Isabella Ricci, sfogo social dopo la separazione da Fabio Mantovani/ “Mesi difficili e complessi”

Isabella Ricci e il ritorno sui social dopo la fine del matrimonio

Dopo aver annunciato la fine del matrimonio con Fabio Mantovani, Isabella Ricci si era nuovamente allontanata dai social preferendo concentrarsi su se stessa. Tuttavia, nelle scorse ore, l’ex dama del trono over è tornata nuovamente su Instagram pubblicando una foto accompagnata da una didascalia con cui ha condiviso il proprio stato d’animo. L’ex dama di Uomini e Donne non nasconde di stare vivendo un periodo particolarmente difficile promettendo, però, di tornare presto a condividere foto e pensieri con i followers.

“Gli ultimi mesi sono stati difficili e complessi. Mi troverete un po’ dimagrita ma con il mio io sempre forte. Mi siete mancati tutti. Vi racconterò qualche storia e vi porterò insieme a me” ha scritto la Ricci sui social.

Le parole di Isabella Ricci sulla fine del matrimonio con Fabio Mantovani

Dopo aver annunciato la fine del proprio matrimonio, Isabella Ricci ha parlato della scelta di chiudere la storia con Fabio Mantovani in un’intervista rilasciata a Fanpage. L’ex dama ha raccontato di aver chiesto lei la separazione evitando, però, di svelare i motivi per cui ha deciso di mettere un punto al matrimonio.

“Io e Fabio stavamo insieme da un anno e due mesi. Il 19 gennaio è cambiato lo scenario improvvisamente. Il grande rispetto che nutro per me stessa, mi ha imposto di procedere nella direzione degli ultimi sei mesi. Non è stata una decisione presa su elementi banali. È stato sostanzialmente un inciampo, un errore di valutazione da entrambe le parti. Preferisco non parlare delle cause della fine del mio matrimonio”, ha spiegato.

