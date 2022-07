Fabio Mantovani, ex UeD operato al ginocchio/ La moglie Isabella Ricci: “Sta meglio”

Fabio Mantovani: ex Uomini e Donne operato al ginocchio

Nei giorni scorsi Fabio Mantovani, ex cavaliere di Uomini e Donne, si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico alla gamba. Ad informare i fan dell’operazione e delle condizioni di salute di Fabio è stata la moglie Isabella Ricci, conosciuta nel dating show di Canale 5. L’ex dama ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritraeva insieme a Fabio, nel letto d’ospedale, subito dopo l’intervento. I fan allarmati hanno iniziato a fare domane e così Isabella ha risposto pubblicando un nuovo scatto di lei e il marito, con la didascalia: “Mio marito sta meglio”. Nei giorni successivi ha dato ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute di Fabio: “Il percorso sarà un po’ lungo. Vi ringraziamo per esserci stati così vicino e per essere stati così affettuosi. Vi aggiorneremo!”.

Fabio Mantovani e Isabella Ricci, il matrimonio

Anche Tina Cipollari ha voluto dimostrare la sua vicinanza alla coppia, lasciando un like al selfie di coppia pubblicato da Isabella Ricci. L’opinionista ha sempre apprezzato i due ex protagonisti di Uomini e Donne. In occasione del loro matrimonio, Tina aveva lasciato un commento sotto una delle foto degli sposi: “Tantissimi auguri, tanta felicità”. Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono sposati il 28 maggio 2022. La loro storia d’amore è iniziata nell’ottobre del 2021 nello studio di Uomini e Donne: Isabella era scesa nel parterre del dating show di Maria De Filippi per trovare un uomo e poco dopo era arrivato Fabio per corteggiarla. Dopo qualche uscita insieme, i due hanno deciso di abbandonare il programma insieme.

