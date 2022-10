Fabio Testi, appello a Signorini: “Parteciperei nuovamente al GF Vip”/ Quali sono le motivazioni?

Fabio Testi torna al Grande Fratello Vip 2022?

Il Grande Fratello Vip 2022 è appena cominciato e, probabilmente, durerà sei mesi come la sesta edizione o qualche settimana in più entrando ufficialmente nella storia della televisione italiana per la più lunga durata. Nel corso dei vari mesi, nella casa di Cinecittà, entreranno sicuramente altri concorrenti come accaduto nell’edizione vinta da Jessica Selassiè. Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 potrebbe esserci proprio Fabio Testi che ha già partecipato alla quarta edizione. Non sarebbe la prima volta che un ex vippone torna nella casa come concorrente.

Durante la sesta edizione, infatti, Signorini ha fatto rientrare, sin dalla prima puntata, Carmen Russo che è rimasta nella casa quasi cinque mesi, Maria Monsè la cui esperienza è durata poche settimane, Valeria Marini e Giacomo Urtis che sono tornati come unico concorrente. Signorini darà la stessa possibilità a Fabio Testi?

L’appello di Fabio Testi ad Alfonso Signorini

Fabio Testi è stato ed è uno degli attori più importanti del cinema italiano. Negli ultimi anni, tuttavia, Testi si è spesso messo in gioco partecipando a reality come l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. In un’intervista rilasciata ai microfoni de La Nuova Sardegna, Testi ha parlato della possibilità di tornare nella casa di Cinecittà: “Certamente, stare a contatto con le persone h24 è bellissimo. Delle telecamere ci si dimentica subito e viene fuori la realtà e dunque chi è la persona. Io sono contento di mostrarmi come sono”.

E ai microfoni di Vero Tv ha aggiunto: “Sarei pronto a partecipare nuovamente. È stata un’esperienza divertente”. Testi tornerà davvero nella casa del Grande Fratello Vip 7? Per ora pare di no, ma in futuro le porte rosse della casa di Cinecittà potrebbero riaprirsi anche per lui.











