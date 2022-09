Grande Fratello vip 2022 pagelle e nomination 4a puntata/ Marco Bellavia in crisi, Ciacci che lezione di vita

Pagelle quarta puntata Grande Fratello vip 2022: Giovanni Ciacci é il paladino della prevenzione

In prima serata su Canale 5, il 29 settembre 2022 va in onda la quarta puntata del Grande Fratello vip 7, su cui é possibile stilare delle pagelle consuntive, che si aprono con la battuta d’arresto della lovestory avviatasi nella Casa tra Pamela Prati e Marco Bellavia.

Gegia "Il mio fidanzato Mehmet? Risvegliati i miei ormoni dopo 11 anni"/ Ma lui nega…

Nonostante i primi romantici approcci tra i due vipponi, Pamela Prati chiarisce di vedere Marco come un amico e dal suo canto Bellavia decide di allontanarsi dall’ex primadonna del Bagaglino, nel rispetto della sua diffidenza nei suoi riguardi. “Non lo conosco abbastanza e non lo voglio nel mio letto”, dichiara Pamela Prati parlando di Marco Bellavia in diretta. Il resto del gruppo dei concorrenti al Grande Fratello vip si divide sulla veridicità della turbolente liaison tra i due vipponi, e spicca il commento di Giovanni Ciacci, secondo cui Marco sarebbe in serie difficoltà nella Casa e soffrirebbe l’allontanamento di colei che per lui sarebbe una dea. Voto ad ex-aequo per Pamela Prati e Marco Bellavia: 9. La liaison sembra non essere destinata a finire, a beneficio degli ascolti TV del reality!

Ginevra vs Giaele: "Si vergogni!"/ "Suo stile di vita è schiaffo agli italiani!"

É poi la volta di Antonella Fiordelisi, che vanta il record per il numero di inimicizie nella Casa e conseguentemente di nomination che la mettono a rischio eliminazione. Pamela Prati, in particolare, dichiara di non essere interessata ai vip figli del web come la schermitrice . “Io vorrei vendicarmi con tutti quelli che mi hanno nominata”, dichiara la Fiordelisi. Insomma l’ex di Francesco Chiofalo é agguerrita e il pubblico attraverso il televoto premia chi lotta e non si tira indietro: Voto 8.

Giovanni Ciacci: “una volta con l’Hiv si conviveva e oggi si vive. Non é una malattia, ma un’infezione che, se non curata conduce all’Aids. Un’infezione che riguarda tutti, donne, uomini, non solo omosessuali. Non esistono malattie sessuali legate agli orientamenti sessuali, esistono malattie sessuali legate a comportamenti sbagliati nei rapporti sessuali non protetti”. Questo é il messaggio del primo concorrente sieropositivo che la storia del Grande Fratello vip ricordi, volto ad abbattere i luoghi comuni e l’ignoranza sulla condizione che gli é stata diagnosticata e per cui si é curato. Quindi, non solo un invito alla prevenzione, ma anche il monito di sensibilizzazione sull’importanza delle cure per abbattere il virus: ” Sono stato preso in tempo, e curato a Milano e a Roma. Io posso fare l’amore e avere un figlio sano. Io potrei tagliarmi e spruzzarvi il sangue addosso e non succede niente”. Ad aiutare il gieffino nella lotta contro la malattia e i pregiudizi é in particolare Adriana Volpe, giunta nello studio del Grande Fratello vip 7 come ospite speciale, dopo essere stata sostituita da Orietta Berti nel ruolo di opinionista al Grande Fratello vip: “hai dato un messaggio importante per i giovani, importante é dire che c’é ancora il virus dell’Hiv e che non bisogna sottovalutare niente. Hai conquistato la libertà del tuo cuore, senza avere filtri. Io sono vestita di bianco per darti questo messaggio, mostra la tua parte divertente di te”. Voto per Giovanni Ciacci: 10, alla forza di volontà nel voler ricominciare.

Marco Bellavia, fiume di nomination al GF Vip/ Il web tuona: "Zero empatia per una persona che soffre"

Pagelle quarta puntata Grande Fratello vip 2022: Giaele De Donà risponde alle critiche sul matrimonio extra-lusso

Spazio poi a Giaele De Donà, che finisce sott’attacco da parte del resto dei gieffini vip, tacciata in particolare da Ginevra Lamborghini di aver al fianco un marito per un contratto finalizzato a garanzia di un tenore di vita alto. “Io penso all’amore in un altro modo”, dichiara la moglie vip, presa di mira in diretta da Carolina Marconi e Ginevra Lamborghini, che considerano il suo matrimonio un non amore ma un “interesse” nutrito verso la dolce vita. A difendere la De Donà, l’opinionista Sonia Bruganelli: “io non capisco Ginevra e Carolina, ma perché Giaele deve dare spiegazioni a voi? Ma perché dovete giudicarla?”. Giaele De Donà intanto mostra il certificato di matrimonio con il marito, la prova provata che lei sia sposata, e non é tutto, perché poi spiega la sua volontà a volere tutto dalla vita, incluso il lusso: ” Mia mamma alla mia giovane età si é ritrovata sulla sedia a rotelle e io oggi vivo per me, ma anche per lei…senza freni”. Voto: 8, un plauso alla sincerità.

Patrizia Rossetti rivela di non fare l’amore da almeno 4 anni e quindi dalla data della fine del suo matrimonio. Ma cosa si cela dietro la rottura? “Un tradimento di mio marito, l’ho beccato in flagrante. L’ho perdonato due volte. Sempre con la stessa donna, una che conosco”, dichiara la gieffina, che poi aggiunge: “A 63 anni ho voglia di un uomo che mi dica facciamo questo. Vorrei una persona che mi sostiene. L’unica persona che mi sosteneva era mia madre. Il tradimento é buttar via tutto, non solo l’intimità costruita.”. L’ex marito le chiede di ridare alla ex coppia una seconda chance, ma per il momento lei non riesce a perdonare il tradimento subito. Voto per la regina della televendita: 9, non é facile chiudere una storia e ricominciare dopo un tradimento, ma lei é una superstite equilibrista tra dolore e forza.

Ginevra Lamborghini, reduce dalla diffida di Elettra Lamborghini, risponde a Giaele De Doná che la taccia di farsi mantenere dal tenore di vita alto dei genitori: “Percepisco un reddito di dipendente e anche se ho ereditato una Lamborghini, non posso permettermi di pagare gli oneri annessi per usarla”. Per la serie non é tutto oro ciò che luccica e mai giudicare alle apparenze, Ginevra non é “una figlia di”. Voto alla verità che sovrasta il pregiudizio: 9.

Quali sono i concorrenti in nomination al Grande Fratello Vip?

I vipponi a raggiungere il piú alto numero di nomination, alla quarta puntata del Grande Fratello vip 7, e quindi a rischio eliminazione al televoto settimanale sono: Marco Bellavia, Giovanni Ciacci e Giaele De Donà. Gli immuni, tra i concorrenti Grande al Fratello vip, sono Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese , Daniele Dal Moro, Luca Salatino, Wilma Goich, Carolina Marconi, Ginevra Lamborghini e Gegia, mentre gli immuni scelti dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti sono Patrizia Rossetti e Elenoire Ferruzzi. L’immune e preferita del pubblico, tra i vip al Grande Fratello vip, é invece Antonella Fiordelisi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA