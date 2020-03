Fabio Testi eliminato?/ Ci ripensa, ora non vuole uscire! (Grande Fratello Vip)

Fabio Testi ha chiesto al pubblico del Grande Fratello Vip 4 di poter uscire dalla casa con il televoto di questa sera: il pubblico deciderà di accontentarlo? Non sappiamo se gli italiani sceglieranno di concedergli di poter uscire dalla Casa per informarsi meglio su come sta Fabio Junior, il maggiore dei suoi figli che sta in Cina per motivi di lavoro. “I contagi sono diminuiti parecchio”, ha detto l’imprenditore a Live – Non è la d’Urso, “adesso siamo a 20 mila in totale in tutta la Cina e solamente 24 o 25 casi rimasti a Shanghai. Considera che ha Shanghai ci sono 25 milioni di abitanti, quindi stiamo facendo dei miglioramenti notevoli. Ci sentiamo molto sicuri adesso qui“. In ripresa anche l’economia cinese, in seguito alla chiusura forzata per un mese. “Noi stiamo tutti bene”, ha detto poi al padre, “abbiamo visto che hai saputo della notizia del virus e quindi volevamo farti stare tranquillo. Siamo stati chiusi un mese, ma adesso la vita sta ripartendo e Shanghai si è rimessa un po’ in movimento. Ti aspettiamo qui“. Clicca qui per guardare il video di Fabio Junior Testi. Ovviamente l’attore non sa ancora nulla e questa sera riceverà il videomessaggio del figlio, che spera di poterlo vedere ancora all’interno della Casa. Testi confermerà invece la propria volontà di uscire, pur senza abbandonare il gioco di sua volontà? Il punto interrogativo rimane, soprattutto se si considera che l’artista è al televoto con Sara Soldati e Asia Valente, quest’ultima fra le concorrenti più contestate di quest’edizione.

Fabio Testi, Grande Fratello Vip: 102 film all’attivo e…

102 film all’attivo per Fabio Testi: il concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha scelto di raccontare la storia della sua vita alle ragazze della Casa in questi giorni. Le pellicole in realtà sarebbero molto di più, se si considerano tutte quelle in cui non è stato accreditato. Asia Valente è rimasta stupita, ma poi ha confessato di non conoscere nessuno dei lavori di Testi. Tra l’altro l’attore ha finito di fare alcune riprese lo scorso settembre, per via di un episodio pilota di una serie tv con Jacqueline Bisset e prodotta in America. “Perchè non scrivi un libro?“, gli ha chiesto invece Paola Di Benedetto. “Me lo hanno detto tante volte“, ha rivelato Fabio, “anche Barbara [Alberti, ndr] voleva scrivere un libro. Quando sarò vecchio… che cosa vuoi che faccia adesso, non ho tempo”. Testi poi non è del tutto nuovo al mondo letterario, visto che in passato ha scritto la sceneggiatura di un film, mai realizzato. “Ci vuole tempo, tanto tempo… ore e ore”, ha aggiunto. Sara Soldati tuttavia lo ha spronato ancora di più: visto l’isolamento forzato nella Casa, potrebbe approfittare delle ore a disposizione per iniziare a scrivere. “Ho lavorato con i più grandi attori del mondo, attori che hanno vinto l’Oscar. Delle avventure guarda…”, ha proseguito l’attore, “una vita tanto tanto avventurosa, ma talmente in velocità… Perchè avevo il cinema, ma anche altre passioni. Correvo in macchina, brevetto da pilota di aeroplani, facevo paracadutista, gli amori folli, cose strane“. Anche se in sottofondo il suo cuore ha sempre pulsato anche per l’architettura, per il disegno. Clicca qui per guardare il video di Fabio Testi.

