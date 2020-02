Fabio Testi eliminato?/ Il web ne richiede la squalifica ma.. (Grande Fratello Vip)

Fabio Testi rischia di essere eliminato dal Grande Fratello Vip 4 stasera. L’attore non è riuscito a farsi conoscere dal grande pubblico italiano, che dopo diverse settimane di reality non ha ancora avuto modo di capirlo nel profondo. Forse hanno ragione alcuni dei concorrenti a dire che l’attore si stia trattenendo moltissimo nella casa. Lo dimostra un piccolo episodio accaduto una delle scorse mattine, quando Testi ha sbroccato nei confronti della produzione. “Co****ne, cosa metti la musica così alta? Ti mando a fan**lo”, ha detto alla produzione, per via della sveglia troppo rumorosa. “Ma dove sta scritto nel contratto che la mattina devono mettere la radio a mille?”, ha continuato, “ma sono pezzi di me**a. Una violenza fisica! Ma io li mando a fan**lo, li mando a ca**re”. L’invettiva è continuata anche subito dopo in cucina, quando Testi ha continuato a dire la sua contro la produzione. “Imbecille, cretino, tanto ci alziamo lo stesso, co***one. Gratuitamente ti spacca i timpani”, ha detto, “Perché co***ne, co***ne, perché spaccarti le orecchie la mattina gratuitamente… è un co***ne, pagalo poco”. Uno sbotto di rabbia avuto tra l’altro anche la sera precedente, quando alcuni concorrenti sono entrati in camerata con l’obbiettivo di fare uno scherzo ad Antonio Zequila. “Andate a giocare fuori! Avete rotto i co****ni”, ha urlato in direzione di Patrick Pugliese e gli altri del gruppetto.

Fabio Testi sarà eliminato? Grande Fratello Vip 4: al centro della polemica

Fabio Testi è di nuovo al centro della polemica da parte dei fan del Grande Fratello Vip 4. Nelle prime settimane di reality, l’attore si è lasciato andare ad alcune frasi poco gentili nei confronti del sesso femminile, ma se l’era riuscita a cavare con la decisione della produzione di non sollevare l’argomento. Nei giorni scorsi tuttavia è ritornato nella bufera per via di una frase sulle attrici e sui registi e in particolare sul fatto che le prime finirebbero per accettare determinati compromessi pur di lavorare. “Dopo dieci anni li denunciano, ma se sono le mamme che gliele buttano nel letto”, ha detto l’attore. Il particolare degli anni fa addirittura pensare ad Asia Argento, alla sua denuncia contro Harvey Weinstein e alla partecipazione dell’attrice al movimento #MeToo. Anche se la telecamera è stata dirottata subito verso un altro punto della Casa, sui social è scoppiato il finimondo contro l’attore, tanto che molti spettatori hanno chiesto l’espulsione immediata di Testi dal programma. E visto che ancora non è avvenuto, possiamo dare quasi per scontato che stasera potrebbe non sopravvivere al televoto. Anche se alla fin fine si dovrà giocare l’uscita con l’altra concorrente più contestata del momento, Barbara Alberti.

