Fabio Testi espulso dal GF Vip 4?/ “Mamme buttano le attrici nei letti dei registi”

Fabio Testi a rischio espulsione? Una frase dell’attore ha scatenato una vera e propria bufera sui social dove, tantissimi utenti, si sono scagliati contro chiedendo immediatamente un provvedimento disciplinare. Fabio Testi, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, ha commentato alcune situazioni del mondo dello spettacolo e, le parole usate dall’attrice, hanno scatenato l’indignazione del popolo dei social. Da anni protagonista dello spettacolo italiano, Fabio Testi ha svelato che, nel mondo del cinema, esisterebbero degli scambi di favori tra attrici e registi di cui sarebbero a conoscenza tutti gli addetti ai lavori. “ E poi dopo 10 anni li denunciano, ma se sono le mamme che gliele buttano nel letto?!? “, ha affermato con sicurezza l’attore. La durezza delle parole pronunciate dall’attore ha spinto la regia del reality a cambiare inquadratura. Tuttavia, la frase pronunciata da Fabio Testi è stata prontamente ripresa dal popolo dei social che punta il dito contro l’attore.

FABIO TESTI A RISCHIO ESPULSIONE DALLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Fabio Testi, al televoto con Adriana Volpe, Barbara Alberti e Michele Cucuzza, è finito al centro di una bufera mediatica. Le parole usate per commentare alcune situazioni del mondo del cinema hanno spinto gli utenti di Twitter a chiedere l’espulsione dell’attore. “ Testi sta esagerando, non so se si sia reso conto di cosa stia dicendo ma non credo sia salvabile“ , ha cinguettato un utente su Twitter. Testi, poche ore prima, si era lasciato andare ad un’altra frase infelice nei confronti di Patrick Ray Pugliese dicendo: “ Dobbiamo trovare il modo per mutilare quel mostro”. Le parole di Fabio Testi non sono passate inosservate e il pubblico, in vista della decima puntata del reality show, chiede ad Alfonso Signorini di punire l’attore esattamente come ha fatto in precedenza con Salvo Veneziano. Fabio Testi, dunque, sarà costretto a lasciare la casa prima del risultato del televoto?

© RIPRODUZIONE RISERVATA