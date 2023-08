Fabio Testi fa pace con la ex moglie Lola Navarro/ “Sta in uno dei casali della tenuta, siamo tutti contenti”

Fabio Testi fa pace con l’ex moglie: “Lei ora vive nella mia tenuta”

Fabio Testi si è allontanato dal caos della città per vivere circondato dalla natura, nella sua tenuta La Cavallina. Come ospite speciale anche la sua ex moglie Lola Navarro con cui, dopo ben 22 anni, l’attore è tornato in armonia: “Lei, ora, quando viene qui, sta in uno dei casali della tenuta con mia figlia Trini e siamo tutti contenti, tranquilli e sereni” afferma l’interprete al settimanale Chi.

La situazione, però, non è sempre stata idilliaca tra lui e l’ex moglie, ricorda Testi: “Ricordo la prima sentenza, diceva che potevo vedere i miei bambini una volta ogni 15 giorni previo congruo avviso, con il mio lavoro era difficile il congruo avviso. Comunque, guardandomi indietro, alla luce di tutto, anche del fatto che quando diventiamo genitori siamo dilettanti allo sbaraglio e lo restiamo per tutta la vita, mi sa, ho cercato di essere un buon padre“.

Fabio Testi, dopo un difficile divorzio e tantissimi flirt, si dedica a fare il nonno a tempo pieno. Ai microfoni del settimanale Chi, l’attore svela com’è badare ai nipotini: “Piacevolissimo, ti fa meditare, ieri ho tenuto appoggiata al petto la mia ultima nipotina, di quattro mesi, eravamo in piscina, c’è stato un dialogo silenzioso fra noi, ci siamo scambiati l’energia della mia vita con la sua, è stato un momento…”

E ancora: “La vita è una clessidra: io 82 anni, lei quattro mesi, è stato magico, lei muta, immobile che mi sorrideva, sentivo questo corpicino, questo angelo che mi diceva: “Nonno, che sarò e che farò?”. E io che zitto rispondevo: “Tu sarai e tu farai…” E poi quello del nonno è un ruolo comodissimo, le responsabilità sono alle spalle, con quei piccolini c’è soltanto amore, responsabilità zero“.

