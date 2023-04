Fabio Testi “Fidanzata? Ho una storia, molto nascosta”/ “So ancora amare le donne…”

Fabio Testi a Domenica In per ripercorrere le tappe importanti della sua carriera e parlare della sua vita privata, quella a cui tiene di più e che ha custodito gelosamente. “In natura c’è un equilibrio, tutte le cose si pagano. Tante gioie? Tanti dolori. Niente ti viene dato gratis, quindi sono stato fortunato, ma ho lavorato e sofferto molto. Mi sono sacrificato molto e ho avuto altrettante soddisfazioni. Ai giovani vorrei dire di abituarsi al sacrificio per arrivare”, spiega l’attore nello studio di Mara Venier.

A proposito, invece, della sua vita sentimentale, Fabio Testi – oltre a parlare della sua dolorosa separazione dalla prima moglie Lola Navarro – conferma di essere fidanzato, dunque c’è una donna nella sua vita: “Ho una mia storia, molto nascosta e che non voglio rendere pubblica. Forse è questo il motivo per cui dura”.

Fabio Testi “Io amo ancora le donne, certo…”

Fabio Testi resta affascinante anche se ha 82 anni. Lo ha confermato lo stesso attore, anche se ora è comunque legato sentimentalmente ad una sola donna. “Latin lover sul set? Ma scusami, io ho fatto la mia parte come tutti. Il medico se la fa con l’infermiere? L’attore se la fa con l’attrice. Questa etichetta a tutti i costi, vado in crisi prestazionale. Sono un ragazzo normalissimo che ama le donne”, ha replicato ironicamente l’attore a Domenica In. Mara Venier si è fatta curiosa riguardo l’ultima affermazione, quindi gli ha fatto una domanda insidiosa, che ha fatto sorridere il pubblico in studio e a cui l’attore ha risposto sorridendo, lasciando intendere che non abbia alcun problema da quel punto di vista: “Io amo ancora le donne alla mia età, certo”.

