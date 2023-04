LOLA NAVARRO E ANTONELLA LIGUORI, EX MOGLI FABIO TESTI/ “In tribunale per 22 anni…”

Fabio Testi parla anche del divorzio turbolento con Lola Navarro, la prima moglie. “È stata dura, ero vittima degli avvocati che sul mio nome hanno fatto carriera. Hanno massacrato il rapporto che si poteva sistemare. È stata preda di questi avvocati che ci hanno massacrati, ci hanno tenuti in tribunale per 22 anni. Era succube degli avvocati. È stata messa in mezzo”. Ora tutto è cambiato fortunatamente. “Adesso andiamo d’accordo, lei viene a trovarmi, va a vedere i nipoti, io vado in Spagna”.

Mara Venier che ha conosciuto Lola Navarro aggiunge: “È una ragazza molto carina e molto perbene, molto innamorata di te, birichino”. Fabio Testi smentisce di essere stato un pessimo padre: “Ho perso gli anni migliori, potevo fare molto di più nel mio lavoro e in famiglia. Ho perso soldi e tempo che non ho potuto dedicare ai miei figli. L’ho recuperato ora”. (agg. di Silvana Palazzo)

Fabio Testi e il matrimonio con Lola Navarro

Lola Navarro e Antonella Liguori sono le ex mogli di Fabio Testi. Due storie d’amore che hanno indubbiamente segnato la vita del celebre attore. Il primo incontro è stato con Lola Navarro, stilista spagnola negli anni Settanta. Tra i due scatta subito l’amore e qualche anno dopo, per la precisione nel 1979, decidono di sposarsi. Dalla loro unione e dal loro matrimonio sono nati tre figli: Fabio, Thomas e Trini. Nonostante l’amore e la nascita di tre splendidi figli, la coppia si è allontanata; prima una grande crisi fino alla decisione di separarsi. Il divorzio è inevitabile, anche se a distanza di tantissimi anni la stilista spagnola resta l’amore della vita dell’attore.

Proprio Fabio Testi, durante la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip, ha parlato della prima moglie Lola lasciandosi andare a dichiarazioni molto commoventi sul conto della donna: “forse il vero amore è stata Lola Navarro, la mia prima moglie con la quale ho fatto 3 figli. Poi è andata a finire male, ma è stato il vero amore”.

Fabio Testi: dopo Lola Navarro il secondo matrimonio con Antonella Liguori

Dopo la fine del matrimonio con Lola Navarro, Fabio Testi si è innamorato di Antonella Liguori. Una storia d’amore importante quella dell’attore che si è sposato in seconde nozze nel 2015 con la gallerista. Una cerimonia bellissima e romantica celebrata nella splendida isola di Capri. Eppure dopo pochi anni, per la precisone quattro, la storia d’amore è naufragata con tanto di divorzio. Proprio l’attore dalle pagine del settimanale Nuovo ha parlato del secondo matrimonio dicendo: “era un rapporto stanco. Mi sono separato da Antonella circa cinque mesi fa. Ma tra noi era già finita da tempo, si trattava di un rapporto stanco”.

L’attore successivamente si è legato ad una giovane fidanzata, di cui non è dato sapere il nome, ma le cose non sono andate per il meglio. “Ho avuto di recente una fidanzata giovanissima che, però, dopo un po’ ha fatto pace con il moroso coetaneo e se n’è andata” – ha confessato l’attore sex symbol del cinema degli anni Settanta.











