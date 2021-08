Fabio Testi fidanzato con Valentina “Credo ancora nell’amore”/ “Latin lover? Sì, ma…”

“Credo nell’amore, ci credo ancora e sempre, speriamo che ci creda pure lei”. Fabio Testi finalmente si sbilancia e, nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Chi, confessa che a 80 anni è nuovamente innamorato. La fortunata è Valentina, donna della quale, però, preferisce non parlare per mantenere invece riserbo sulla loro storia. Oggi il celebre attore è, dunque, fidanzato, padre e nonno di Caspian, figlio del suo secondogenito Thomas.

Insomma, i tempi da latin lover sono ormai lontani: “Siccome non posso fare il latin lover 24 ore su 24, ottant’anni sono sempre ottant’anni, mi divido, faccio per metà il nonno e per metà il latin lover”, ha scherzato Testi. 80 anni, sì, ma ben portati per l’attore che, nell’intervista, spiega il suo segreto: “Al mio fisico ho sempre chiesto quello che mi poteva dare, mai di più. E non ho mai fatto uso di droghe, non ho mai trasgredito. Nasco come sportivo”, ha ricordato l’attore.

Nel corso della sua vita, tanti sono stati gli amori importanti, come quello con la Ekberg: “[…] eravamo giovani, vivevamo alla giornata – ha ricordato Fabio Testi – Certo ho avuto la fortuna di incontrare queste donne meravigliose che poi sono diventate delle dive, ma noi eravamo dei debuttanti, dei ragazzotti speranzosi”. Ma perché è dunque finita con donne come la Fenech e la Ekberg? Testi svela che “Perché in quel momento dovevamo essere liberi, dovevamo fare la nostra carriera, fare i nostri viaggi, i nostri percorsi, si viveva con una coscienza onesta che voleva dire che non ti potevi impegnare sentimentalmente a inizio carriera”, ha svelato l’attore. D’altronde “Era bello così, – ha ammesso – anche per questo era l’attimo fuggente. C’era leggerezza”.

