Fabio Testi, fidanzato? “Ho una storia molto nascosta”/ Flirt con Ursula Andress e…

Fabio Testi: l’attore è fidanzato

Fabio Testi sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 27 aprile, di Oggi è un altro giorno. L’attore è stato sposato due volte, con la stilista spagnola Lola Navarro (madre dei suoi tre figli) e con la gallerista Antonella Liguori. Nei giorni scorsi, ospite di Mara Venier a Domenica In, Testi ha confessato di avere una fidanzata, ma non ha voluto rivelare ulteriori dettagli: “Ho una mia storia, molto nascosta e che non voglio rendere pubblica. Forse è questo il motivo per cui dura”.

In un’intervista al Corriere della Sera nel 2022, l’attore aveva detto: “Ho avuto di recente una fidanzata giovanissima che, però, dopo un po’ ha fatto pace con il moroso coetaneo e se n’è andata”. Oggi l’attore de “Il giardino dei Finzi Contini” ha ritrovato l’amore.

Fabio Testi: le relazioni con le dive di Hollywood

Fabio Testi è stato legato sentimentalmente a diverse attrici, tra cui: Jean Seberg, Ursula Andress, Charlotte Rampling, Edwige Fenech e Brooke Shiedls. Intervistato da Novella 2000, l’attore ha ricordato la relazione con Ursula Andress, prima Bond-girl: “Un momento della mia vita bellissimo. Lei era davvero stupenda, più modella che attrice. Voleva sentirsi libera. Io invece ci tenevo molto a recitare. Certo che con lei si era sempre al massimo della notorietà. Devo ammettere che un po’ mi scocciava di essere diventato il signor Andress, da quel presuntuoso che ero da giovane. Però era anche elettrizzante”. Flirt anche con Anita Ekberg: “Giravamo un film ‘La morte bussa sempre due volte’ c’era una scena d’amore che durava tutto il giorno. Chiaro che poi la sera vai e cena e poi a letto insieme. Non te lo stai neanche a chiedere, perché diventa una cosa naturale”.

