Fabio Testi/ “Latin lover sì, ma forse il vero amore è stata Lola Navarro” (Grande Fratello Vip)

La bufera sembra essersi calmata, ma Fabio Testi potrebbe finire presto ancora una volta nel mirino del pubblico del Grande Fratello Vip 4. Anche se durante l’ultima diretta non c’è stata occasione di parlare di questo tema, l’attore è stato al centro di una grande polemica sui social per via di alcune frasi. A dare man forte agli haters di turno è stata Emanuela Tittocchia, che a Pomeriggio Cinque ha usato parole molto dure verso l’attore. “Fabio non sa cosa sia il rispetto per le donne”, ha detto, “ci prova con tutte. A quasi 80 anni è una cosa ridicola”. L’opinionista ha rievocato poi un evento passato, vissuto dal vivo con Testi: “Una sera a una festa eravamo seduti su un divano. Con una mano accarezzava me, con l’altra toccava la coscia a una mia amica”. Da quel momento in poi il rapporto fra lei e l’ex compagno sarebbe scemato fino alla conclusione definitiva. Clicca qui per guardare il video di Emanuela Tittocchia. Testi non ha mai negato di essere un latin lover e di aver avuto relazioni con molte donne, ma c’è una in particolare che secondo lui può rappresentare il vero amore della sua vita. “Mi sono sempre innamorato, io perdo la testa”, ha detto ad Adriana Volpe, “Ma forse il vero amore è stata Lola [Navarro, ndr], la mia prima moglie con la quale ho fatto 3 figli. Poi è andata a finire male, ma è stato il vero amore”.

Fabio Testi, Grande Fratello Vip 4: il legame speciale con Carlotta Maggiorana

Il tempo scorre, ma Fabio Testi non perde un’occasione per stare vicino alle concorrenti del Grande Fratello Vip 4. L’attore è riuscito a creare un legame speciale con Carlotta Maggiorana, con cui ha avuto modo di parlare in diversi momenti. Approfittando di una delle belle giornate che ci sono state in questi giorni in quel di Roma, l’attore ha convocato al suo fianco la modella per stringerle la mano e parlarle più da vicino. La modella tra l’altro vorrebbe tanto che questa amicizia nata fra loro continuasse anche al di fuori del programma ed ha proposto a Testi di scambiarsi i numeri di telefono. “Hai un grado di sensibilità diverso. Non sei una ragazza di spettacolo, inteso come nell’immaginario collettivo si pensa che una ragazza di spettacolo sia scatenata, senza principi”, ha aggiunto poi l’artista, dopo aver accolto con entusiasmo la proposta di Carlotta. “Se vedi che le cose non rispecchiano i tuoi canoni, non c’è prezzo”, ha detto anche in merito alla possibile eliminazione della ragazza. Secondo Testi, Carlotta uscirà vincitrice dalla Casa in qualsiasi modo. Anche se dovesse perdere al televoto: “Sono felice che questo viaggio lo abbiamo fatto insieme”, ha detto poi la ragazza, stringendo ancora di più la mano dell’attore. Clicca qui per guardare il video di Fabio Testi e Carlotta Maggiorana.

