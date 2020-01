Fabio Testi/ Paola Di Benedetto e Carlotta Maggiorana:”Ti sei rifatto qualcosa?” (Grande Fratello Vip)

Fabio Testi potrebbe presto ricevere un confronto con qualcuno che ha conosciuto al Grande Fratello Vip 4. Salvo Veneziano infatti è sul piede di guerra, dopo essere stato avvisato da un fan che l’attore lo avrebbe definito un ‘maniaco sessuale’. Il tutto prima che le telecamere si spostassero altrove. La frase è legata ovviamente all’espulsione dell’ex gieffino, per via delle frasi violente pronunciate su Elisa De Panicis e che fanno ancora discutere il web. Purtroppo proprio in base a questo e al regolamento interno del reality, Salvo potrà entrare difficilmente nella casa. Lo attenderà in uno dei salotti televisivi oppure sarà la moglie Giusy Merendino a farsi portavoce del suo malessere? Intanto l’ex Highlander sottolinea il suo pensiero su Instagram: “Caro Fabio, se io dovessi dire tutto ciò che hai detto, saresti eliminato questa sera. E penso bannato. Ps vedo che l’amicizia non esiste”. Qualcosa ci dice che non è finita qua e che la tranquillità che Testi sta vivendo in questo momento all’interno della Casa potrebbe presto fare spazio ad una bufera.

Fabio Testi, Grande Fratello Vip 4: un posto tutto suo

Anche Fabio Testi ha trovato un suo posto al Grande Fratello Vip 4: la cucina. L’attore si sta dando molto da fare per tenere pieno lo stomaco dei suoi compagni d’avventura, anche se deve spesso dividere i fornelli con Antonella Elia e Rita Rusic. Sembra tra l’altro che Testi cucini benissimo, visto che spesso e volentieri gli vengono fatti i complimenti per il pollo o la pasta. Purtroppo questo suo ruolo non lo porterà chissà dove, visto che di solito chi si fionda in cucina trova presto la via d’uscita dal programma. Per ora non sembra che ci siano dei malumori nei suoi confronti, forse perchè grazie alla sua esperienza da playboy attira la curiosità del resto del gruppo. In ultimo degli ultimi giorni, l’artista ha svelato infatti di “aver fatto l’amore al mare, attaccato a un materassino”. Questo il posto più strano in cui avrebbe avuto rapporti fisici, almeno in base a quanto svelato da Testi. “Aggrappandoti al materassino, perchè non ci stai in due sul materassino”, ha precisato subito dopo. Nessun nomignolo invece dalle sue fiamme, ma un ‘Fabietto’ che usavano in famiglia. Una cosa che non fa proprio fare? Pattinaggio sul ghiaccio. “Visto che sei così bello, vorremmo sapere se ti sei rifatto qualcosa”, dicono le due croniste della Casa, Paola Di Benedetto e Carlotta Maggiorana, ricevendo un no secco. “Non ho complessi, sono sempre stato scelto, purtroppo. Purtroppo perchè mi hanno viziato”. Clicca qui per guardare il video di Fabio

Testi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA