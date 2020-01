Grande Fratello Vip 2020/ Wanda Nara ‘schifata’ da Patrick dopo le nomination…

La quarta puntata del Grande Fratello Vip 2020 ha emesso una doppia sentenza per quanto riguarda i concorrenti eliminati, con gli addii della bella influencer Elisa De Panicis e di Sergio Volpini, detto anche ‘Ottusangolo’. E’ stata una serata con tanti colpi di scena, di incontri e scintille. Come quelle tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, che si sono punzecchiate per tutta la sera. Il primo verdetto della puntata, come detto, ha riguardato la modella e influencer De Panicis, che ha perso il duello al televoto con Andrea Montovoli. Al termine della sua avventura la De Panicis ha ringraziato i compagni per la sua breve ma intensa apparizione dentro la casa, anche se una volta rientrata in studio ha preso atto – tramite la consueta clip post eliminazione – di alcuni insulti gratuiti ricevuti da altri concorrenti. A farle compagnia in veste di eliminato Sergio Volpini, che a questo punto spera che i suoi amici Patrick Pugliese e Pasquale Laricchia possano andare avanti nel programma, essendo come lui ex del Grande Fratello. Le nomination resteranno aperte fino a lunedì prossimo quando si saprà chi dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Nel caso in cui Andrea Denver dovesse salvarsi resterà soltanto un ex gieffino in gioco.

Grande Fratello Vip 2020, momento goliardico per Patrick e Wanda Nara

A fine puntata Wanda Nara becca Patrick ispezionarsi sotto le ascelle e si lascia scappare un simpaticissimo ma genuino: “Che schifo”. La quarta puntata del Grande Fratello Vip ha dunque regalato diversi momenti di leggerezza al pubblico, pur riprendendo temi a cui il conduttore Signorini appare molto legato, come quello delle pari opportunità. Si spiega così il giusto spazio concesso ad Adriana Volpe, che ha spiegato la sua controversia con Giancarlo Magalli ai tempi della Rai, rendendosi disponibile ad un confronto anche dentro la casa del Grande Fratello. Tornando alle scintille, invece, meritano una menzione le stoccate finali tra Elisa De Panicis ed Antonella Elia, dopo l’eliminazione dell’influencer: “Ci sono certi atteggiamenti di Elisa che la fanno sembrare un po’ scema, confermo. Poi è diventata parte integrante della Casa quindi mi dispiace che sia uscita”, ha detto Antonella con un velo di ironia. Barbara Alberti è rimasta dispiaciutissima per l’eliminazione della showgirl e ha ammesso il suo pentimento: “Mi è dispiaciuto, non ha avuto rancore. La sua signorilità non è simulata”.

