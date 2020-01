Fabio Testi/ Sarà eliminato? La strategia potrebbe non salvarlo (Grande Fratello Vip)

Fabio Testi non riesce davvero a decollare al Grande Fratello Vip 4. Anche se l’attore è una delle pochissime celebrità del reality show, non sembra infatti trovarsi a suo agio con il gruppo di concorrenti della Casa. Era riuscito a stringere una grande amicizia con gli Highlander, ovvero gli ex gieffini del passato, ma sembra proprio non riuscire a trovare una valida spalla nell’altra metà del loft. Dopo essere finito nell’occhio del ciclone per via di alcune sue frasi, viste dai più come sessiste, l’artista continua a non piacere al pubblico da casa e sembra che anche gli altri inquilini nutrano delle riserve nei suoi confronti. In questi giorni abbiamo forse visto il lato ludico di Testi, impegnato a fare da regista per movimentare un po’ la Casa e per dare anche la possibilità ad Antonio Zequila di baciare ben due concorrenti. Forse il salto generazionale è fin troppo per Testi, che non trova così dei suoi coetanei con cui trascorrere il tempo. Non deve ingannare la presenza di Barbara Alberti nella Casa, visto che la scrittrice ha preso subito le distanze da Testi, preferendo parlare un po’ con tutti e concentrandosi poi su una fragile Antonella Elia.

Fabio Testi, Grande Fratello Vip 4: ecco come si è salvato dalla nomination

Fabio Testi è riuscito a salvarsi da una nomination piuttosto scottante e al suo rientro nella casa del Grande Fratello Vip 4, ne ha approfittato per mostrare le sue doti da attore e mettere alla gogna tutte le concorrenti donna. Purtroppo per lui solo Antonella Elia è cascata nella sua trappola, l’unica tra l’altro che aveva confessato fin dai primi istanti di averlo votato. Dispiaciuta, la ragazza dal sorriso perenne si è oscurata in pochi istanti, mentre le altre donne hanno preferito rimanere in silenzio, forse incredule. Nessuna però ha voluto ammettere di aver votato Testi e di averlo messo a rischio eliminazione. Un rischio che del resto l’attore potrebbe vivere anche nel corso di questa settimana. L’attore infatti non ha legato molto con il grande gruppo, a differenza di quanto accaduto nello storico Tugurio del reality, e potrebbe quindi finire con grande facilità di nuovo in nomination. Ce lo svelano anche le quote delle case di scommesse italiane: 25.00 per Snai, 26.00 per Eurobet e 30.00 per Better. Per le prime due quindi ci sono più probabilità che siano Barbara Alberti e Rita Rusic a finire nel calderone, ma ci troviamo comunque di fronte a dati piuttosto alti che mettono in dubbio la possibilità che Testi rimanga ancora a lungo nella casa.

