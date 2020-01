Fabio Testi squalificato dal Grande Fratello?/ Shock: “Temevano di essere violentate”

Potrebbe essere eliminato di nuovo e, stavolta, definitivamente Fabio Testi. Dopo l’apparente eliminazione di mercoledì, che lo ha visto lasciare la Casa dei Vip solo per recarsi nel privé in cui si trovano i 4 ex concorrenti storici del Grande Fratello, l’attore 78enne rischia grosso. A scatenare la bufera che ancora divampa sui social è una frase che Fabio avrebbe detto proprio nel corso della diretta di mercoledì. Giunto nel privè dopo l’eliminazione, Sergio Volpini avrebbe infatti chiesto al noto attore come mai fosse stato eliminato proprio dalle donne, lui che ha sempre avuto un grande successo con il gentil sesso. A questo punto Testi avrebbe risposto proprio con la battuta incriminata: “Perché avevano paura di essere violentate”. Parole che pare siano sfuggite ad Alfonso Signorini nel corso della diretta ma non al pubblico a casa.

Fabio Testi, provvedimento disciplinare in arrivo al Grande Fratello Vip?

Infatti sul web è in atto un’accesa polemica. Sono molti i telespettatori che chiedono la squalifica e, dunque, l’immediata eliminazione di Fabio Testi dal Grande Fratello Vip 2020. Ovviamente l’attore è del tutto ignaro di quanto sta accadendo fuori e non sospetta affatto che la frase di due sere fa abbia scatenato questa accesa polemica. Potrebbe però venirne a conoscenza questa sera, se e qualora Signorini deciderà di parlarne e metterlo in allarme. Al momento non ci sono comunicazioni su una possibile squalifica o, comunque, ad un possibile provvedimento disciplinare nei confronti di Testi che potrebbe comunque essere redarguito dal conduttore nel corso della diretta di questa sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA