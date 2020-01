Fabio Testi squalificato dal Grande Fratello Vip 2020?/ “Frase choc contro le donne”

Prime polemiche al Grande Fratello Vip 2020, Fabio Testi rischia grosso: l’attore potrebbe essere squalificato per una frase rivolta nei confronti delle donne che lo hanno nominato. L’artista di Peschiera del Garda è stato il più votato tra le concorrenti ed ha dovuto abbandonare – momentaneamente – i compagni di viaggio: attualmente infatti vive nel privèe con i “supereroi del GF”, ovvero quattro ex concorrenti: Salvo Veneziano, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini. Ma perché Testi rischia di essere cacciato a poche ore dalla sua entrata nella casa più spiata di Italia? Come evidenziano i colleghi de Il Giornale, non è passata inosservata una sua frase in risposta a Sergio Volpini: «Perché mi hanno mandato fuori? Perché avevano paura di essere violentate». Chiaro il riferimento alle concorrenti che lo hanno nominato, una battuta infelice che ha scatenato il dibattito sui social network…

FABIO TESTI SQUALIFICATO DAL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Le parole di Fabio Testi hanno indignato molti telespettatori, tra chi ha parlato di misoginia e chi, invece, ha condannato la “facilità” con cui si fanno certe battute. Ecco una carrellata di commenti da Twitter: «Prima squalifica? Testi che spu..ana in 3 secondi tutte le lotte contro la violenza sulle donne», «Dopo la frase di Fabio Testi opterei per l’eliminazione, la squalifica, la penale e magari anche l’evirazione così fa meno il figo», «Mi sveglio e Fabio Testi rischia l’espulsione perché ha fatto il primo commento misogino già in diretta, durante la puntata. Mi aspettavo che durasse almeno un paio di settimane». C’è anche chi si schiera dalla parte dell’attore, evidenziando che si trattava soltanto di una battuta non riuscita, un’ironia forse esagerata ma non da richiedere un provvedimento estremo come la squalifica dal reality show di casa Mediaset.

PRIMA SQUALIFICA? Testi che sputtana in 3 secondi tutte le lotte contro la violenza sulle donne #GFvip pic.twitter.com/CT1vlsRvDk — 𝗩𝗜𝗣𝗘𝗥𝗜𝗦𝗦𝗜𝗠𝗔 trαsh (@Viperissima_) January 9, 2020





