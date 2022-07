Fabio Volo “colleziono statue del Sacro Cuore di Gesù”/ “Non ho foto mie sui muri, ho altari dove prego”

Fabio Volo è uno scrittore, un attore e uno speaker bresciano anche se da molto tempo vive e lavora a Milano, una città che in qualche modo l’ha adottato e l’ha fatto crescere professionalmente. L’uomo durante un’intervista al corriere ha ammesso: “Non mi sento milanese perchè non sono nato qui, ma la difendo come se fosse la mia città”.

Nonostante il successo riscontrato da parte del pubblico Fabio Volo ha ribadito di preferire una vita tranquilla e di cercare una dimensione cittadina all’interno delle città in cui nel corso della sua vita si è trovato a vivere, come New York o Milano.

Durante la stessa Intervista Fabio Volo ha ammesso di non prendere troppo sul serio il suo personaggio, soprattutto perchè, come lui stesso ha ribadito, ha raggiunto la fama dopo i 30 anni quando la sua personalità era già formata rivelando anche di essere una persona molto credente: “Vivo in una casa dove collezione statue del Sacro Cuore di Gesù, non ho foto mie appese sui muri di casa, ho altari e candele dove prego e medito ogni giorno, la mattina e la sera”.

Al momento Fabio Volo ha appena finito di girare il suo quindicesimo film “Una gran voglia di vivere” tratto dal suo penultimo romanzo con la regia di Michela Andreozzi e sul futuro come scrittore e registra con la realizzazione di un altro film corrispondente al suo ultimo romanzo per poi mettersi a scrivere un nuovo libro.

