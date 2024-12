Nato in provincia di Bergamo ma cresciuto a Brescia, Fabio Volo ha cominciato fin da giovanissimo la sua carriera nel mondo dello spettacolo tra radio, tv e dopo ancora cinema e libri. Un successo inaspettato per quel ragazzino che lasciò le scuole superiori per seguire il papà e fare il panettiere insieme a lui. Ma, tornando indietro all’infanzia, chi sono i genitori di Fabio Volo e come è stato vivere nella sua famiglia?

Come ha avuto modo più volte di raccontare, lo scrittore non ha vissuto una vita semplice nei suoi primi anni di vita. “Mio padre purtroppo ha sempre avuto grandi problemi economici, pignoramenti. Non che non ci fosse da mangiare, ma il non poter fare le cose” ha spiegato qualche tempo fa lo scrittore, spiegando di aver pagato i debiti del padre non appena è riuscito a farlo economicamente, comprando ai genitori una casa per mandarli in pensione qualche anno prima, godendosi così tranquillamente i loro ultimi anni di vita.

Genitori di Fabio Volo: la perdita del papà

Purtroppo, Giovanni, il papà di Fabio Volo, è morto qualche anno fa, poco dopo la nascita di Gabriel, il secondo figlio dell’attore. L’uomo ha dovuto affrontare, negli ultimi tempi di vita, l’Alzheimer, una malattia che lo ha portato via lentamente, con grandi sofferenze da parte di tutta la famiglia, anche e soprattutto per l’attore, che si è dovuto dividere tra la famiglia che aveva costruito con Johanna, la sua ex compagna, e la mamma e il papà.

I genitori di Fabio Volo sono stati molto importanti nella sua vita: nonostante le difficoltà economiche gli hanno trasmesso i giusti e corretti valori, insegnandogli a cosa dare importanza e a cosa no. La mamma, Fiorangela, ha lavorato a lungo come parrucchiera e da lei, lo scrittore, ha imparato l’empatia che si vede soprattutto nei suoi numerosi romanzi.

