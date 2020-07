Fabio Volo e Johanna Hauksdottir si sono lasciati/ “Moglie alle Baleari con i figli”

Sarebbe finito l’amore tra lo scrittore Fabio Volo e la moglie Johanna Maggy Hauksdottir. Il lockdown avrebbe portato così anche alla fine del loro matrimonio, come riferisce l’indiscrezione del settimanale Chi, nel numero in edicola da oggi, mercoledì 22 luglio. Nonostante la decisione di lasciarsi, però, secondo la rivista i due sarebbero comunque rimasti in buoni rapporti anche e soprattutto per amore dei loro figli. Lo scrittore e l’ex compagna finlandese, infatti, hanno avuto due maschietti, Sebastian e Gabriel, rispettivamente di 7 e 5 anni che da questo momento potrà probabilmente vedere per meno tempo. Come spiega il settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, Johanna avrebbe deciso di lasciare l’Italia e trasferirsi alle Baleari dove continuerà a svolgere la sua attività di insegnante di yoga portando con sé anche i due figli. Fabio però avrebbe condiviso la scelta ed a quanto pare avrebbe accettato di fare la spola per poter incontrare i suoi due bambini. Segnale, questo, che andrebbe a confermare anche il rapporto maturo tra i due ex i quali avrebbero così deciso di proseguire ciascuno per la propria strada ma in maniera civile e senza rinnegare l’amore provato l’uno per l’altra.

FABIO VOLO E JOHANNA HAUKSDOTTIR SI SONO LASCIATI: IL GOSSIP

Fabio Volo e Johanna Maggy si conobbero a New York, in un bar di Manhattan. Lo scrittore si trovava in America per girare un film e tra i due sarebbe scattato il classico colpo di fulmine. Insieme dal 2011, l’insegnante di yoga era riuscita a far mettere la testa a posto allo scrittore considerato fino a quel momento uno “scapolo d’oro”. Nell’ultimo periodo però tra i due non erano mancate le voci di una crisi a quanto pare sempre più profonda fino a portare la coppia a volersi dire addio. Anche per questo la notizia trapelata dal settimanale Chi non ha particolarmente sorpreso gli appassionati di gossip. Secondo fonti vicine all’ex coppia – scrive Gossip e Tv – pare proprio che la presunta crisi sia iniziata molto prima dell’emergenza Coronavirus (probabilmente ancor prima di Natale) per poi portare Volo e Hauksdottir a maturare la decisione di dirsi addio nel bel mezzo della quarantena, al termine della quale si sarebbero poi detti definitivamente addio… in maniera pacifica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA