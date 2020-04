Johanna Hauksdottir, moglie Fabio Volo/ Lui: “è un’icona e la madre dei miei figli”

Pubblicità

Johanna Hauksdottir è la moglie di Fabio Volo, il conduttore ed attore ospite della nuova puntata di “Verissimo – Le Storie”, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin e trasmesso in replica sabato 25 aprile 2020 su Canale 5. Lo scrittore e attore ha parlato della sua vita privata: dalla morte del padre fino all’amore per Joanna con cui ha avuto due splendidi figli di nome Sebastian e Gabriel. “I miei figli sono una delle cose più belle del mondo, ma anche la relazione di coppia con la mia compagna Joanna è fondamentale e loro sono il frutto di questo amore” ha detto il conduttore che parlando proprio della famiglia ha precisato – “l’ho scritto sul mio ultimo libro: non c’è niente di peggio per una coppia che avere un figlio! Perché i figli non uniscono, se non hai un rapporto vero con l’altra metà.di yoga e pilates”. Proprio così Fabio Volo è felicemente innamorato dal 2011 di Johanna, istruttrice di yoga e pilates, ma anche coach dell’alimentazione. Parlando della sua compagna ha detto, in occasione di un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera: “con Johanna ci unisce il freddo, il lavoro, il lamentarsi il minimo necessario: poca filosofia, tanto pragmatismo”.

Chi è Johanna Hauksdottir, la compagna di Fabio Volo

Ma chi è Johanna Hauksdottir la compagna di Fabio Volo? Nata a Reykjavic, in Islanda, giovanissima ha deciso di lasciare il suo paese per trasferirsi in Sud Africa. Successivamente è arrivata a New York dove ha incontrato Fabio Volo, anche parlando del primo incontro l’insegnante di yoga e pilates ha raccontato: “Non ero affatto interessata a lui. In quel periodo avevo deciso di trasferirmi a Verona per lavorare in una cantina e mio padre, dopo aver saputo che volevo vivere per un po’ in Italia, continuava a dirmi: ‘Mi raccomando, mai con un uomo italiano’. Nei miei progetti avrei dovuto lasciare New York nel mese di agosto, Fabio l’ho incontrato a maggio. Lui era molto insistente, ho ceduto e siamo usciti per un appuntamento”. Un primo appuntamento che ha cambiato per sempre le loro vite visto che si sono innamorati: “mi sono innamorata. ‘Oh, oh, abbiamo un problema’, mi sono detta, ‘ho preso una gran bella cotta per un italiano” ha detto Johanna che da allora è inseparabile dal suo Fabio.

Un amore importante quello nato tra i due come ha raccontato lo stesso scrittore e attore che, durante un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli parlando della moglie ha detto: “per me la famiglia è una cosa serissima. Johanna è un’icona, è la madre dei miei figli e io non me lo dimentico quando sono fuori che ho una famiglia che mi aspetta a casa. Ho smesso anche di flirtare….non esco a bere una birra pensando “magari incontro una e me la scopo”.



