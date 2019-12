Fabio Volo e Johanna Hauksdottir sono in crisi?/ Gli indizi di un tradimento…

Fabio Volo è in crisi con la moglie Johanna Hauksdottir? I più attenti avranno notato la mancanza di foto social con protagonisti entrambi, ormai da mesi. Per Natale lei lo ha “tagliato” dal suo scatto pieno di buoni propositi. Successivamente ha anche condiviso un post particolarmente enigmatico che però lascerebbe intendere un “tradimento”: “Se un’altra ragazza ruba il tuo uomo, la migliore vendetta è lasciarglielo. I veri uomini non possono essere rubati”, si legge. E se la moglie ha voluto pubblicare una immagine senza di lui, lo scrittore di romanzi pop ha condiviso uno scatto di famiglia con protagonisti tutti. “Vivere nuove avventure, connettermi con brave persone, imparare cose positive e crescere forte”, ha continuato la blogger citando i buoni propositi e non menzionando nemmeno per errore la sua dolce metà: brinderanno al 2020 da separati?

Fabio Volo è in crisi con la moglie Johanna Hauksdottir? Gli indizi

Lo scorso anno, Fabio Volo intervistato per Grazia, parlava in questi termini della moglie: “Nelle foto ridiamo molto, nel resto del tempo siamo una coppia normale. La gente sui social mette i “greatest hits”, i momenti migliori. Ma io posso dire che la mia vita è davvero migliore del mio Instagram. Quando rido coi miei figli e faccio le foto, le tengo per me”. La moglie invece, su Elle.com aveva fatto un “riassunto” di una sua giornata tipo e alla sera, senza la sua dolce metà non sarebbe stata la stessa cosa: “Alle 20 mettiamo a letto i bambini. Dormono in un lettone insieme e ognuno sceglie un libro. Alla fine, recito sempre una poesia della buonanotte che ho inventato per loro, metto una mano sulla guancia di Sebastian e una su quella di Gabriel, respiro profondamente, penso a cose belle, le mie mani diventano calde e loro di solito si addormentano. Mi piace credere che gli trasmetto amore. Se c’è Fabio le favole non finiscono mai…”.

