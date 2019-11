Fabio Volo: “Ho venduto 8 milioni di libri”/ “Gli altri scrittori? Mi odiano!” (Iene)

Fabio Volo protagonista di una bella e irriverente intervista firmata da Le Iene Show in onda nella puntata di oggi, martedì 19 novembre, su Italia Uno. Dopo aver vestito i panni del conduttore e quelli dell’inviato, Fabio Volo torna a svolgere il ruolo più scomodo in assoluto, quello di “intervistato”. E quali sono gli argomenti trattati nel corso del botta e risposta con lo scrittore? Ovviamente le tematiche sono quelle più scottanti, quelle in grado di mettere in imbarazzo chiunque, ma forse non Fabio Volo, almeno stando al video di anticipazioni pubblicato sul portale della trasmissione Mediaset, bravo a sdrammatizzare e a buttarla sul ridere anche quando si tratta di rispondere alle domande più pungenti. Un’idea degli argomenti trattati: sesso, soldi, famiglia, droga, vi serve sapere altro?

Fabio Volo a Le Iene Show

Ma entriamo un po’ più nello specifico e vediamo di cos’ha parlato Fabio Volo nell’intervista singola concessa a “Le Iene Show”. Impossibile non partire dal grande successo come scrittore di Fabio Volo, che confessa candidamente – e scoppiando anche in una risata – di aver venduto fino ad oggi la bellezza di 8 milioni di libri. La voce fuori campo gli chiede allora se ci sono colleghi che lo odiano e lui non ha dubbi nel rispondere: “Quasi tutti!”. Ma perdonerebbe un tradimento? “Sì, però se mi tradisci con mio fratello o il mio migliore amico è già diverso”. Voto come amatore? Lo scrittore è modesto: sei e mezzo. Nuovo quesito scomodo: “Potresti non lavorare più?”. Risposta: “Per quello che spendo sì”. Il lusso che si concede? Analista e personal trainer…

