FABIO VOLO, LA MOGLIE JOHANNA: “UOMO MAGICO”/ “Mi fa ridere fino al mal di pancia”

Fabio Volo non è soltanto l’autore che appassiona milioni di lettori in tutto il mondo o l’ironico personaggio che spesso e volentieri vediamo in tv, ospite ad esempio di Fabio Fazio. C’è, come per tutti, un lato privato che Fabio Volo riserva esclusivamente alla sua famiglia, composta dalla compagna finlandese Johanna Hauksdottir e dai due figli della coppia, Gabriel di 5 anni e Sebastian di 4. L’allegra famigliola sta trascorrendo alcuni giorni di assoluto relax, (soprattutto per i più piccoli, meno per i genitori) a Ibiza. Il settimanale Diva e Donna ha infatti immortalato i quattro alle Baleari in quella che si prefigura come un momento di vita familiare dal valore inestimabile. I figli che “assalgono” papà Fabio Volo tra le risate di Johanna, mamma amorevole e innamoratissima del proprio compagno.

FABIO VOLO IN VACANZA A IBIZA CON LA FAMIGLIA

Proprio la 33enne finlandese ha così definito il suo Fabio Volo:”Magico uomo, la tua risata mi farà ridere e ridere ancora per sempre, fino a piegarmi in due dal mal di pancia”. Pancia che, come fa notare Diva e Donna nel servizio dedicato allo scrittore, Fabio Volo offre consapevolmente e gioiosamente ai due figlioletti in vena di scherzi. Lui nel frattempo non si dimette dal ruolo che tante fortune gli ha regalato in questi anni e per tutta l’estate ha lavorato al nuovo libro: “Mancano ancora parecchie pagine per finirlo”, dice. Poi aggiunge: “Voglio finirlo prima di ricominciare il programma in radio (“Il Volo del mattino” in onda dal lunedì al venerdì alle 9 su Radio DeeJay, ndr). La natura mi sta aiutando, mi suggerisce molte cose”. Una buona notizia per tutti i suoi lettori…

© RIPRODUZIONE RISERVATA