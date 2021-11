Fabio Volo/ “Renzi molto sfinito, non emana qualcosa di positivo”

Tra no vax e Renzi, Fabio Volo a 360° nel corso del suo intervento a Otto e mezzo. Lo scrittore e attore ha esordito parlando del popolo contrario al vaccino contro il Covid: «Io penso che dire che la maggior parte dei decessi avviene tra i non vaccinati non credo che convinca i no vax a vaccinarsi: loro non credono a queste notizie, pensano che siano inventate».

Fabio Volo ha poi aggiunto: «Io ricevo messaggi alla radio con scritto “ma tu che sai, perché non parli?”, come se io facessi parte di una lobby, di un’oligarchia di gente che ha un piano internazionale. Bisogna prenderli in un altro modo. Forse fare vedere cosa avviene negli ospedali o fare parlare delle persone che hanno dei cari o che l’hanno avuto: ho degli amici che l’hanno avuto e che si sono vaccinati il giorno 1».

FABIO VOLO: “RENZI MOLTO SFINITO”

Nel corso dell’intervista a Otto e mezzo, Fabio Volo è tornato sullo show di Matteo Renzi a La7 di qualche giorno fa: «Ho visto la sua capacità di politico di non rispondere mai alla stessa domanda posta 3-4 volte. Non so dire se politicamente sia finita, ma sicuramente come uomo è sfinito: lo trovo umanamente in difficoltà. Non porsi delle domande etiche su vari discorsi, l’ho trovato molto sfinito: da quando faceva il boy scout ad oggi è successo qualcosa di scuro, non è una persona che ha emanato qualcosa di positivo».

