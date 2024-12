Bake Off Italia 2024, le anticipazioni della finale del 13 dicembre su Real Time

Anche Bake Off Italia 2024 sta per giungere al termine: questa sera 13 dicembre, su Real Time, va in onda la finale di questa edizione, che vede sfidarsi quattro talentuosi pasticceri. Giulia, Federica, Liza e Claudio sono i finalisti che questa sera, in tre nuove prove, si giocheranno il tutto per tutto con gli ultimi dolci cucinati sotto il tendone. Tre prove di livello ormai molto alto, che verranno giudicate dal trio di giudici composto da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

A guidare la finale di Bake off Italia 2024 ci sarà come sempre Benedetta Parodi, e sarà sempre lei ad incoronare il vincitore. La gara partirà, come sempre, dalla prova creativa, durante la quale i quattro finalisti dovranno rivisitare un dolce famoso, che stasera è la millefoglie, in una nuova versione da loro pensata e creata.

Le prove della finale di Bake Off Italia 2024

Per la seconda prova della finale di Bake Off Italia 2024 torna sotto il tendone Iginio Massari, che è stato la grande novità di questa edizione. È lui a scegliere quale torta o dolce i concorrenti dovranno fedelmente replicare nella prova tecnica. Per la finale, il maestro ha scelto che i concorrenti dovranno preparare una raffinatissima Torta Regina. Alla fine verrà stilata una classifica dal peggiore al migliore. Infine, i quattro finalisti metteranno le mani in pasta per la prova sorpresa, una gara speciale che consisterà nel preparare una Pièce Montée, una spettacolare costruzione dolciaria composta da piccola pasticceria.

Alla fine delle tre prove, il trio di giudici e Bedetta Parodi proclameranno il vincitore di Bake Off Italia 2024 alla presenza dei parenti dei finalisti e, molto probabilmente, anche degli ex concorrenti di questa edizione.

Come seguire la finale Bake off Italia 2024 in streaming

La gran finale di Bake Off Italia 2024 è visibile su Real Time, a partire dalle 21.20 circa, ma è anche disponibile in streaming sul sito del canale. Chi ha a disposizione un abbonamento su Discovery+, potrà vedere o rivedere sulla piattaforma tutti gli episodi andati in onda più il prossimo in anteprima.