Fabiola Sciabbarasi ricorda Pino Daniele/ “L’ho perso due volte. Dopo la sua morte..”

Si intitola “Resta l’amore intorno” il libro di cui Fabiola Sciabbarasi racconta la lunga storia d’amore, durata 25 anni, con Pino Daniele. Sono trascorsi 5 anni dalla morte dell’amato cantautore napoletano e oggi la sua ex moglie ne racconta alcuni aneddoti in questa raccolta di ricordi. “Mi sono innamorata di Pino senza una ragione, per incanto. E poi, all’improvviso, l’ho perso due volte”, ha spiegato la Sciabbarasi a Vanity Fair. È proprio nel corso di questa chiacchierata che spiega le ragioni di questo libro: “Dopo la morte di Pino ci sono stati troppi commenti, troppe interpretazioni, avevo paura si fosse spostata l’attenzione da ciò che conta davvero.” racconta. “Pino è stato un grande artista, un ottimo papà, un buon marito.”

Fabiola Sciabbarasi: “Pino? Quando è successo il disastro e l’ho perso per la seconda volta”

Fabiola Sciabbarasi ricorda Pino Daniele con parole di stima e grande amore. “Pino amava innamorarsi delle cose semplici, aveva un bellissimo sorriso. – ricorda ancora la donna, che sposò il cantante nel 2004 – Ho voluto quindi riavvolgere il nastro, tornare indietro nel tempo, ricordando le giornate belle, quelle brutte. Oggi so che un epilogo tragico non significa per forza fine di tutto. Resta l’amore intorno.” Fabiola Sciabbarasi e Pino Daniele hanno avuto tre figli (Sara, 23 anni, Sofia, 18, e Francesco, 13), al momento della morte del cantante i due erano però separati: lui aveva infatti una nuova compagna, Amanda Bonini. Fabiola ammette di avere dei rimpianti, che da quel momento ha “iniziato a vivere sospesa, spezzata”, ancora toccata dalla fine della loro storia: “Quando è successo il disastro e l’ho perso per la seconda volta, erano ancora troppe le cose tra di noi non dette, non chiarite. Non abbiamo avuto tempo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA