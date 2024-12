Chi è l’ultima compagna di Pino Daniele? Si chiama Amanda Bonini ed è stata accanto a lui fino all’ultimo respiro. Ormai sono passati tanti anni da quel tragico momento in cui il cantante napoletano per eccellenza ci ha lasciati così, all’improvviso. La sua fidanzata dell’epoca non ha mai smesso di ricordarlo nemmeno nella biografia di Pietro Persone che ha scritto un libro a lui dedicato, “Pino Daniele. Napoli è l’anima della musica, dal mascalzone latino a Giò Giò“.

Amanda Bonini è una maestra delle scuole elementari e all’epoca stava vivendo una serena relazione con Pino Daniele. Poco tempo prima di morire, l’artista partenopeo aveva speso parole meravigliose sulla compagna, lodandola per avere gli stessi suoi principi. “Lei è all’antica come me“, aveva detto, dicendo poi di voler credere ancora nell’amore anche dopo aver formato due famiglie. “Ho bisogno di un futuro fatto di certezze“, spiegava, “E la mia compagna la pensa come me“. Nel corso degli anni, Amanda Bonini non ha mai smesso di ricordare con dolore gli ultimi istanti di vita di Pino Daniele, raccontando di essergli stata vicino fino all’ultimo.

Amanda Bonini ricorda l’ultimo viaggio di Pino Daniele: “Mi hanno accusato di averlo assecondato”

“Pino era perfettamente cosciente“, ha spiegato Amanda Bonini ricordando quei tragici momenti. Quasi un decennio fa, il cantante aveva accusato un malore mentre si trovava a Magliano. I due si erano trasferiti lì da poco tempo per volere della compagna, che voleva rifuggire dal caos della Capitale e dedicarsi ad una vita più tranquilla. Mentre Pino Daniele stava male, Amanda Bonini ha deciso di portarlo in macchina fino a Roma, ma dato che le condizioni si facevano sempre più gravi si è poi fermata al Sant’Andrea dove c’era il cardiologo del cantante.

“Era convinto che solo l’équipe del suo cardiologo lo avrebbe salvato“, ha spiegato Amanda Bonini, “Lui, e nessun altro, diceva, conosce le condizioni del mio cuore, sa come intervenire“. La donna ha continuato poi dicendo che durante il malore, Pino è rimasto sempre vigile tenendole la mano anche durante la corsa in ospedale. Lei guidava velocissima e lui non ha mai smesso di tenerla stretta a sè. Non sono mancate negli anni le polemiche nei confronti della donna, accusata di aver assecondato il volere di Pino Daniele, ma se non lo avesse fatto, il cantante si sarebbe agitato ancora di più. “Piuttosto, ancora oggi non mi spiego perché dal Sant’Eugenio non sia partito un mezzo di soccorso cardio-assistito che ci venisse incontro“, ha confessato.