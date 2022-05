Fabrizia Santarelli attratta da Nicolas Vaporidis?/ “Sono una sua fan da tempo…”

Fabrizia Santarelli si confessa a Nicolas Vaporidis: “Ti seguo da anni e…”

Fabrizia Santarelli è sbarcata all’Isola dei Famosi. La giovane ha espresso il desiderio di conoscere Alessandro, nonostante la differenza di età. La Pupa, infatti, ha 24 anni e Alessandro 20. Il figlio della Di Pietro è rimasto contentissimo e, senza dubbio, ha contraccambiato l’interesse nonostante la mamma sia sempre ostile ad un eventuale fidanzamento del figlio. Fabrizia Santarelli ha fatto alcune dichiarazioni piccanti da metterla in una posizione abbastanza scomoda. Ha dichiarato, infatti, di essere molto attratta da Nicolas Vaporidis già da molti anni, essendo una fan dell’attore e dei suoi personaggi interpretati nei film.

Nicolas, però, è felicemente impegnato e, quindi, ha ringraziato per gli apprezzamenti mettendo le cose in chiaro. A sua volta Fabrizia ha affermato di essere interessata anche ad una conoscenza con Alessandro. A questo punto, chi sceglierà Alessandro? Si formerà una nuova coppia amorosa sull’Isola dei Famosi? Carmen Di Pietro teme per il figlio Alessandro e pertanto c’è da aspettarsi che le due donne arriveranno allo scontro. Cosa succederà tra loro?

Fabrizia Santarelli ha manifestato un interesse anche nei confronti di Edoardo Tavassi. Nella clip di presentazione, Fabrizia Santarelli aveva già fatto capire di aver puntato il fratello di Guendalina: “Ciao sono Fabrizia e presto sarò una vostra compagna di avventure sull’Isola. Sono single da un bel po’. I tramonti dell’Isola mi aiuteranno a lasciare andare il cuore. L’uomo che cerco dev’essere senz’altro colto e intelligente, data la mia laurea con 110 e lode in giurisprudenza. Ho un grande debole per l’accento romano. L’accento romano è una delle cose più sexy che ci siano. […] Sono convinta che il naufrago che possa stupirmi sull’Isola già c’è, quindi ci vediamo presto!”. Il fratello di Guendalina Tavassi e il figlio di Carmen di Pietro hanno mostrato di apprezzare lo spoiler facendo tanto d’occhi e abbandonandosi a commenti entusiastici. “E’ tanta roba – ha sottolineato Edoardo – Te stai a superà, Ilary. Mò il problema qual è? Noi piacciamo a loro? […] Però se tu ci fai andare avanti così, quanto dura sta cosa, che ci fai vedere ogni volta una più bona dell’altra, ma qua non arriva nessuna?”. Ora che Fabrizia è sbarcata tutto però può cambiare. Fabrizia Santarelli potrebbe essere interessata a Edoardo per via del suo accento romano ma potrebbe anche mostrare interesse per il figlio di Carmen Di Pietro. D’altronde il ragazzo sta studiando all’università e i loro interessi comuni potrebbero avvicinarli.

